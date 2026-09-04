Thủ tướng yêu cầu rà soát Thông tư 38 và Nghị định 168 về giao thông

Nhiệm vụ trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt ra khi phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 để thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, chiều 3/9.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: chinhphu.vn)

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát còn đối mặt áp lực, thách thức.

Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn, tác động đến nguồn thu ngân sách; giải ngân vốn đầu tư công ở một số bộ và dự án trọng điểm chưa có nhiều chuyển biến tích cực, các dự án còn gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung vật liệu và lao động, chi phí tăng cao...

Về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, dự án xây dựng các tuyến đường sắt, dự án phục vụ APEC; khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành Nghị quyết về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030.

“Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp tiếp tục rà soát quy định tại Thông tư 38 và Nghị định 168 về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt là phối hợp làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các quy định của pháp luật”, Thủ tướng nêu rõ.

Về giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, chủ động điều hành giá cả các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu; tăng cường quản lý giá cả, thị trường, xử lý nghiêm các hành vi trục lợi, tăng giá bất hợp lý.

Bộ Tài chính tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; rà soát quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu theo hướng tăng cường phân loại rủi ro, đẩy nhanh xử lý các hồ sơ của doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật, giảm chi phí về thời gian; tăng cường các biện pháp chống chuyển giá.

Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính tích cực thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển các thị trường vốn, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán để bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng, giảm phụ thuộc vào vốn tín dụng; khẩn trương hoàn thiện phương án sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp có vốn Nhà nước gắn với niêm yết để tăng hàng hóa trên thị trường chứng khoán.

Ngân hàng Nhà nước có nhiệm vụ chủ động sử dụng các công cụ thuộc thẩm quyền để phát huy tối đa hiệu quả chính sách, giữ ổn định thanh khoản, phấn đấu giảm lãi suất cho vay; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường hợp tác với các quỹ đầu tư và các định chế tài chính nhằm đa dạng hóa các nguồn vốn cho doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương bảo đảm ổn định nguồn cung năng lượng, cung ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt; khẩn trương hoàn thiện phương án về hệ thống phân phối xăng dầu; tháo gỡ dứt điểm khó khăn, vướng mắc, sớm khôi phục hoạt động các nhà máy sản xuất xăng sinh học, đẩy nhanh tiến độ các dự án điện, dầu khí trọng điểm.

Về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tích cực chỉ đạo hoàn thiện phê duyệt các nhiệm vụ công nghệ chiến lược theo thẩm quyền bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, kết nối dữ liệu.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp rà soát toàn bộ kinh phí khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số chưa giao. Trong đó, Thủ tướng lưu ý ưu tiên nguồn lực cho cơ sở dữ liệu trọng yếu, nền tảng dùng chung, an toàn, an ninh mạng và nhiệm vụ công nghệ chiến lược… đã đủ điều kiện triển khai; xác định cụ thể các bộ, ngành, địa phương tỷ lệ giải ngân vốn thấp để bố trí làm việc, báo cáo kết quả về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

Về các lĩnh vực văn hóa xã hội, Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo quốc gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tập trung quyết liệt triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, ưu tiên nguồn lực cho lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới và khánh thành các trường phổ thông liên cấp nội trú xã biên giới đất liền giai đoạn 1; hướng dẫn thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học.

Người đứng đầu Chính phủ quán triệt việc bảo đảm tốt chế độ, chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách, yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; rà soát ngay việc cung ứng, bảo đảm sách giáo khoa, nhất là tại những nơi khó khăn; tập trung xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp xã biên giới đất liền khởi công đợt 2 theo đúng tiến độ.

Bộ Y tế tiếp tục thực hiện hiệu quả việc khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân; triển khai các nhiệm vụ tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục; khẩn trương trình đề án hoàn thiện hệ thống phân phối dược và thiết bị y tế...