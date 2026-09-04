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Cơ chế đãi ngộ đặc thù thu hút bác sĩ, dược sĩ về miền núi Sơn La

Thứ Sáu, 09:31, 04/09/2026
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VOV.VN - HĐND tỉnh Sơn La vừa thông qua Nghị quyết quy định chính sách thu hút bác sĩ, dược sĩ về công tác tại tỉnh Sơn La trong giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết này không chỉ nâng mức hỗ trợ so với chính sách đã ban hành trước đó, mà còn đưa ra cơ chế đãi ngộ đặc thù hơn, nhằm thu hút bác sĩ, dược sĩ về vùng khó Sơn La.

Theo Nghị quyết, tỉnh Sơn La đặt mục tiêu thu hút hơn 220 bác sĩ, dược sĩ về làm việc trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó, mức hỗ trợ đối với bác sĩ, dược sĩ có trình độ thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp I là 150 triệu đồng/người.

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Chính sách với mức hỗ trợ cao hơn được kỳ vọng sẽ thu hút các bác sĩ, dược sĩ về làm việc tại Sơn La.

Bác sĩ được đào tạo theo hình thức chính quy (gồm bác sĩ đa khoa, bác sĩ y khoa, bác sĩ Răng – Hàm – Mặt, bác sĩ Y học cổ truyền, bác sĩ Y học dự phòng), dược sĩ được đào tạo chính quy, tốt nghiệp loạt xuất sắc là 150 triệu đồng/ người; tốt nghiệp loại giỏi 120 triệu đồng/người; tốt nghiệp loại khá 90 triệu đồng/người; tốt nghiệp loại trung bình 70 triệu đồng/người.

Đặc biệt, ngoài mức hỗ trợ trên, các bác sĩ, dược sĩ nếu được tuyển dụng vào làm việc tại Trạm Y tế xã, phường hoặc các cơ sở y tế công lập thuộc lĩnh vực Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y, Giải phẫu bệnh, còn được hưởng thêm từ 60 đến 100 triệu đồng/người, phân loại theo 3 khu vực: xã phường khu vực I, II, III.

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Đặc biệt là có cơ chế đãi ngộ riêng với đội ngũ về công tác tại vùng sâu, vùng xa.

Nghị quyết hỗ trợ đối với các đối tượng có nguyện vọng, được tuyển dụng mới và cam kết làm việc ít nhất 5 năm tại các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La. Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ một lần theo chính sách này.

Đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị quyết có trách nhiệm hoàn trả 100% kinh phí hỗ trợ đã được hưởng vào ngân sách Nhà  nước, nếu tự ý chấm dứt hợp đồng làm việc, thôi việc, bỏ việc; bị xử lý kỷ luật bằng hình thức thôi việc; có 2 năm liên tục không hoàn thành nhiệm vụ và phải chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật... Trường hợp không thực hiện đủ thời gian làm việc đã cam kết do được cơ quan có thẩm quyền điều động, bố trí công tác; do sắp xếp, tổ chức lại đơn vị; do mất khả năng lao động hoặc do nguyên nhân khách quan khác theo quy định của pháp luật thì không phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ.

Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp chuyên đề thứ 3, HĐND tỉnh Sơn La khoá XVI nhiệm kỳ 2026-2031, có hiệu lực từ ngày 7/9/2026, thay thế nghị quyết đã ban hành từ năm 2019 của HĐND tỉnh Sơn La, áp dụng giai đoạn 2020 – 2025.

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Đại biểu HĐND tỉnh Sơn La thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề thứ 3.

Chính sách mới đã nâng mức hỗ trợ thu hút, trong đó riêng bác sĩ tốt nghiệp loạt xuất sắc tăng từ 110 lên 150 triệu đồng; loại giỏi, loại khá cũng tăng từ 10-20 triệu đồng. Đặc biệt là có cơ chế đãi ngộ đặc thù hơn, nhằm thu hút bác sĩ, dược sĩ về công tác tại tuyến cơ sở. Việc nâng mức hỗ trợ và đưa ra cơ chế hỗ trợ đặc thù hơn so với nghị quyết ban hành trước đó được kỳ vọng sẽ tăng khả năng cạnh tranh với các bệnh viện tuyến Trung ương hoặc các tỉnh khác có điều kiện kinh tế - xã hội tốt hơn.

Trong bối cảnh hiện nay, đội ngũ bác sĩ, dược sĩ của tỉnh Sơn La hiện còn thiếu về số lượng, mất cân đối về cơ cấu chuyên khoa, nhất là tuyến cơ sở, khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới của tỉnh, chưa đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khoẻ của người dân. Để phấn đấu đạt chỉ tiêu 9,5 bác sĩ/10.000 dân và 1,5 dược sĩ đại học/10.000 dân vào năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra, việc ban hành chính sách này là cần thiết, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực y tế trong giai đoạn mới.

Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc
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