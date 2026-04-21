Thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới đô thị sinh thái - thông minh

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh chuyển đổi xanh đang trở thành xu thế tất yếu. Nhiều năm qua, thành phố Đà Nẵng định hướng phát triển dựa trên nền tảng tăng trưởng xanh, cân bằng giữa kinh tế, môi trường và xã hội. Đà Nẵng kiên định lựa chọn mô hình phát triển dựa trên tăng trưởng xanh, coi đây là nền tảng để nâng cao chất lượng sống và năng lực cạnh tranh của đô thị.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định, chuyển đổi xanh không chỉ mở ra cơ hội thu hút đầu tư chất lượng cao, phát triển các ngành kinh tế mới như năng lượng sạch, công nghệ cao, mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân, tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho Đà Nẵng.

“Chúng tôi xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi xanh. Thành phố đã và đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ sạch, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức cộng đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động như phân loại rác tại nguồn, tiết kiệm năng lượng, sử dụng phương tiện xanh… đang được lan tỏa mạnh mẽ. Chuyển đổi xanh chỉ thành công khi trở thành hành động tự giác của toàn xã hội”.

Đại biểu tham dự Hội thảo

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, Việt Nam phát triển theo hướng kinh tế xanh. Một trong những định hướng phát triển của đất nước giai đoạn 2026 – 2030 được nêu ra trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là “xác lập mô hình tăng trưởng mới với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; tạo ra sức sản xuất và phương thức sản xuất mới chất lượng cao, trọng tâm là kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực…”

Theo ông Nguyễn Hồng Quang, thời gian tới, cần tập trung hoàn thiện hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn, tăng cường tích hợp yếu tố môi trường vào quy hoạch đô thị; đồng thời thúc đẩy các mô hình thí điểm về quản lý tài nguyên, chất thải và hạ tầng xanh. Bên cạnh đó, việc phát triển các công cụ tài chính xanh như tín dụng xanh, trái phiếu xanh cũng được xem là giải pháp quan trọng để huy động nguồn lực cho quá trình chuyển đổi.

“Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành, địa phương, đô thị, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các công cụ kinh tế để khuyến khích đổi mới, sáng tạo trong áp dụng các giải pháp xanh, giải pháp tuần hoàn; tăng cường các hoạt động truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật về chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn; đa dạng hóa các kênh đầu tư, đặc biệt là đầu tư xanh thông qua tín dụng xanh, trái phiếu xanh...”, ông Quang cho biết.

Bên lề Hội thảo, không gian trưng bày các sản phẩm xanh và công nghệ thân thiện môi trường thu hút sự quan tâm của đại biểu và khách tham quan với sự góp mặt của 35 doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.