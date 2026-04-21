中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới đô thị sinh thái - thông minh

Thứ Ba, 11:47, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay, tại Đà Nẵng, Báo Tiền Phong phối hợp UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới thành phố sinh thái và thông minh”. Hội thảo thu hút 200 đại biểu tham gia.

 

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh chuyển đổi xanh đang trở thành xu thế tất yếu. Nhiều năm qua, thành phố Đà Nẵng định hướng phát triển dựa trên nền tảng tăng trưởng xanh, cân bằng giữa kinh tế, môi trường và xã hội. Đà Nẵng kiên định lựa chọn mô hình phát triển dựa trên tăng trưởng xanh, coi đây là nền tảng để nâng cao chất lượng sống và năng lực cạnh tranh của đô thị. 

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng phát biểu chào mừng Hội thảo

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định, chuyển đổi xanh không chỉ mở ra cơ hội thu hút đầu tư chất lượng cao, phát triển các ngành kinh tế mới như năng lượng sạch, công nghệ cao, mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân, tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho Đà Nẵng.

“Chúng tôi xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi xanh. Thành phố đã và đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ sạch, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức cộng đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động như phân loại rác tại nguồn, tiết kiệm năng lượng, sử dụng phương tiện xanh… đang được lan tỏa mạnh mẽ. Chuyển đổi xanh chỉ thành công khi trở thành hành động tự giác của toàn xã hội”.

Đại biểu tham dự Hội thảo

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, Việt Nam phát triển theo hướng kinh tế xanh. Một trong những định hướng phát triển của đất nước giai đoạn 2026 – 2030 được nêu ra trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là “xác lập mô hình tăng trưởng mới với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; tạo ra sức sản xuất và phương thức sản xuất mới chất lượng cao, trọng tâm là kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực…”

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại Hội thảo

Theo ông Nguyễn Hồng Quang, thời gian tới, cần tập trung hoàn thiện hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn, tăng cường tích hợp yếu tố môi trường vào quy hoạch đô thị; đồng thời thúc đẩy các mô hình thí điểm về quản lý tài nguyên, chất thải và hạ tầng xanh. Bên cạnh đó, việc phát triển các công cụ tài chính xanh như tín dụng xanh, trái phiếu xanh cũng được xem là giải pháp quan trọng để huy động nguồn lực cho quá trình chuyển đổi.

“Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành, địa phương, đô thị, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các công cụ kinh tế để khuyến khích đổi mới, sáng tạo trong áp dụng các giải pháp xanh, giải pháp tuần hoàn; tăng cường các hoạt động truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật về chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn; đa dạng hóa các kênh đầu tư, đặc biệt là đầu tư xanh thông qua tín dụng xanh, trái phiếu xanh...”, ông Quang cho biết.

Gian hàng trưng bày các sản phẩm xanh và công nghệ thân thiện môi trường

Bên lề Hội thảo, không gian trưng bày các sản phẩm xanh và công nghệ thân thiện môi trường thu hút sự quan tâm của đại biểu và khách tham quan với sự góp mặt của 35 doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Tag: Đà Nẵng thông minh đô thị sinh thái
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố 3 cán bộ thuộc Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Đà Nẵng

VOV.VN - Cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố 3 cán bộ thuộc Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Đà Nẵng liên quan hành vi làm giả tài liệu trong quá trình xác nhận nguồn gốc thủy sản phục vụ xuất khẩu.

Nắng nóng gay gắt, Đà Nẵng chủ động phòng cháy chữa cháy tại âu thuyền, cảng cá

VOV.VN - Nắng nóng gay gắt, tàu cá neo đậu dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao tại các âu thuyền, cảng cá. Tại thành phố Đà Nẵng, từ ngư dân đến lực lượng chức năng chủ động, siết chặt các biện pháp phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra những sự cố đáng tiếc.

Đà Nẵng tái định hình hạ tầng nghề cá trong không gian phát triển mới

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng với không gian phát triển mới, tiềm năng kinh tế biển ngày càng mở rộng về quy mô. Việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng nghề cá được xem là một trong những bước đi quan trọng, vừa thúc đẩy sinh kế cho ngư dân, vừa góp phần thực hiện hiệu quả các giải pháp chống khai thác IUU.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục