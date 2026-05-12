  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thuyền viên nguy kịch trên sông Hồng, CSGT Ninh Bình khẩn trương cứu nạn

Thứ Ba, 19:08, 12/05/2026
VOV.VN - Ngày 12/5/2026, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, lực lượng Tuần tra kiểm soát đường thủy vừa kịp thời hỗ trợ đưa một thuyền viên đi cấp cứu trong tình trạng nguy cấp khi tàu đang lưu thông trên tuyến sông Hồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h20 ngày 12/5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Hồng đoạn qua xã Nhân Hà, Tổ công tác Tuần tra kiểm soát đường thủy số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình do đồng chí Vũ Mạnh Hà làm Tổ trưởng nhận được tín hiệu cầu cứu khẩn cấp từ tàu hàng BN-2016 do anh V.V.D (SN 1970, trú xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh) làm thuyền trưởng. Trên tàu, một thuyền viên bất ngờ xuất hiện tình trạng đau bụng dữ dội, cơ thể suy kiệt nhanh, đuối sức và có dấu hiệu lịm dần, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Hiện thuyền viên đã tạm ổn định sức khỏe.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác đã nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận phương tiện gặp nạn. Lực lượng chức năng sử dụng xuồng tuần tra chuyên dụng của Công an Nhân dân và ô tô chuyên dụng để đưa ngay thuyền viên vào Trạm Y tế xã Nhân Hà, tỉnh Ninh Bình để cấp cứu để cấp cứu.

Nhờ được hỗ trợ kịp thời, thuyền viên đã được các y, bác sĩ sơ cứu, điều trị ban đầu và hiện sức khỏe đã tạm ổn định, tiếp tục được theo dõi.

Vân Hồng-CTV Trần Hồng/VOV.VN
Tag: Cảnh sát gia thông Công an tỉnh Ninh Bình cứu thuyền viên Nhân Hà Ninh Bình
Tin liên quan

Lực lượng cứu nạn vẫn đang tìm kiếm người đàn ông Hàn Quốc mất tích ở hồ Đá Đen

VOV.VN - Sáng 2/5, lực lượng cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP.HCM vẫn đang tích cực tìm kiếm người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc bị mất tích ở hồ Đá Đen (huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ).

Vụ cháy ô tô 2 người tử vong tại cây xăng: Đội cứu hộ không biết có người mắc kẹt

VOV.VN - Tiếp tục thông tin vụ cháy ô tô tại cây xăng ở xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ), lực lượng cứu hộ tham gia dập lửa không được thông báo có người mắc kẹt trong xe, chỉ phát hiện nạn nhân sau khi đám cháy được khống chế.

VOV.VN - Tiếp tục thông tin vụ cháy ô tô tại cây xăng ở xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ), lực lượng cứu hộ tham gia dập lửa không được thông báo có người mắc kẹt trong xe, chỉ phát hiện nạn nhân sau khi đám cháy được khống chế.

Giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy cửa hàng cháo lúc nửa đêm ở phố cổ Hà Nội

VOV.VN - Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 23h19 ngày 5/5, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 nhận được tin báo xảy ra cháy tại một cửa hàng kinh doanh cháo ở địa chỉ số 5 Hàng Vôi, phường Hoàn Kiếm. Theo thông tin ban đầu, cửa hàng tiếp giáp với nhà dân phía sau, bên trong có 4 người bị mắc kẹt.

