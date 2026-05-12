Thuyền viên nguy kịch trên sông Hồng, CSGT Ninh Bình khẩn trương cứu nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h20 ngày 12/5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Hồng đoạn qua xã Nhân Hà, Tổ công tác Tuần tra kiểm soát đường thủy số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình do đồng chí Vũ Mạnh Hà làm Tổ trưởng nhận được tín hiệu cầu cứu khẩn cấp từ tàu hàng BN-2016 do anh V.V.D (SN 1970, trú xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh) làm thuyền trưởng. Trên tàu, một thuyền viên bất ngờ xuất hiện tình trạng đau bụng dữ dội, cơ thể suy kiệt nhanh, đuối sức và có dấu hiệu lịm dần, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Hiện thuyền viên đã tạm ổn định sức khỏe.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác đã nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận phương tiện gặp nạn. Lực lượng chức năng sử dụng xuồng tuần tra chuyên dụng của Công an Nhân dân và ô tô chuyên dụng để đưa ngay thuyền viên vào Trạm Y tế xã Nhân Hà, tỉnh Ninh Bình để cấp cứu để cấp cứu.

Nhờ được hỗ trợ kịp thời, thuyền viên đã được các y, bác sĩ sơ cứu, điều trị ban đầu và hiện sức khỏe đã tạm ổn định, tiếp tục được theo dõi.