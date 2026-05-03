Cảnh sát TP.HCM kịp thời cứu sống 6 người khỏi thảm hoạ trong dịp nghỉ lễ

Chủ Nhật, 18:55, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong 4 ngày nghỉ lễ (30/4 - 3/5), tình hình an ninh tại TP.HCM cơ bản ổn định. Lực lượng chức năng đã phản ứng nhanh, giải cứu thành công 6 người khỏi các vụ hỏa hoạn và tai nạn hố sâu. Dù vậy, địa bàn vẫn ghi nhận một sự cố đuối nước đáng tiếc khiến một người nước ngoài tử vong.

Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài từ ngày 30/4 đến 3/5, lực lượng Công an TP.HCM đã túc trực 100% quân số, xử lý kịp thời nhiều sự cố phát sinh, đảm bảo an toàn tối đa cho người dân.

Nhờ sự can thiệp nhanh chóng của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), nhiều người đã được cứu sống khỏi "bà hỏa" và các tai nạn bất ngờ.

Giải cứu người đàn ông Hàn Quốc bị đuối nước

Nổi bật nhất là nỗ lực cứu 4 nạn nhân trong biển lửa vào đêm 30/4. Cụ thể: Lúc 23 giờ 53 phút, hỏa hoạn bùng phát tại khu vực gác lửng của một căn nhà kết hợp kinh doanh (số 225 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, khu vực Quận 1 cũ).

Chỉ khoảng 3 phút sau khi nhận tin báo, 8 xe chuyên dụng cùng 52 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 1 đã có mặt. Bất chấp khói độc bao trùm không gian bên trong, lực lượng trinh sát đã tiếp cận, trấn an tinh thần và đưa toàn bộ 4 người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Cảnh sát giải cứu thành công cụ ông trong vụ cháy trên đường Ngô Tất Tố

Tiếp đó, vào sáng 2/5, Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị liên quan dập tắt thành công đám cháy tại một căn nhà 5 tầng trên đường Ngô Tất Tố, phường Thạnh Mỹ Tây (khu vực quận Bình Thạnh cũ). Lực lượng chức năng đã giải cứu kịp thời cụ ông 82 tuổi bị mắc kẹt trên tầng 5 của căn nhà.

Cùng ngày 2/5, vào lúc 14 giờ 48 phút, 10 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chuyên dụng thuộc Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 23 đã tham gia giải cứu thành công một nạn nhân bị lọt xuống hố sâu tại khu phố Đông Hòa Long, phường Tam Long (khu vực Quận 12 cũ). Người này lập tức được bàn giao cho lực lượng y tế đưa đến bệnh viện tiếp tục theo dõi.

Giải cứu thành công nạn nhân bị mắc kẹt dưới giếng

Tuy nhiên, kỳ nghỉ lễ năm nay vẫn ghi nhận một sự cố thương tâm. Vào lúc 10 giờ 28 phút ngày 1/5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP.HCM) nhận tin báo có người đuối nước tại hồ Đá Đen (tổ 5, ấp Sông Xoài 4, xã Kim Long, khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 27 gồm 9 cán bộ, chiến sĩ lập tức đến hiện trường tổ chức lặn tìm. Thi thể nạn nhân sau đó được đưa lên bờ, nạn nhân được xác định là ông Kim Heon Su (sinh năm 1961, quốc tịch Hàn Quốc).

Bước sang ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ (3/5), tình hình an ninh trật tự trên toàn địa bàn TP.HCM tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, không phát sinh thêm các vụ việc đáng tiếc nào gây thiệt hại về người.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
Phim Việt dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đông khách nhưng thiếu "cú nổ" trăm tỷ
VOV.VN - Mùa phim dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay chứng kiến sự bùng nổ hiếm thấy của điện ảnh Việt với hàng loạt tác phẩm thuộc nhiều thể loại cùng ra rạp. Tuy nhiên, trái ngược kỳ vọng, doanh thu phòng vé lại phân hóa mạnh, thiếu vắng một “bom tấn” thực sự dẫn dắt thị trường và tạo hiệu ứng lan tỏa.

Mưa “giải nhiệt” gây ngập cục bộ tại TP.HCM, người đi chơi lễ bị gián đoạn

VOV.VN - Cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống TP.HCM vào chiều 2/5 giúp “giải nhiệt” sau nhiều ngày nắng nóng, nhưng cũng khiến nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng ngập cục bộ, giao thông bị ảnh hưởng.

Hà Nội siết chặt an toàn thực phẩm dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài nhiều ngày, nhu cầu vui chơi, ăn uống của người dân và du khách tại Hà Nội tăng cao.

Dịp lễ Giỗ Tổ, 30/4 – 1/5 Cần Thơ bội thu khách du lịch

VOV.VN - Trong 6 ngày (từ ngày 26/4 đến 1/5) có khoảng 650.000 lượt khách đến Cần Thơ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, tham gia Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ XIII năm 2026 cùng các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.

