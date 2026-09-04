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Thứ Sáu, 16:44, 04/09/2026

Tiễn Đội K lên đường, tiếp nối hành trình tìm đồng đội trên đất Campuchia

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VOV.VN - Ngày 4/9, từ Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An cũ), các Đội K của Quân khu 7 lên đường sang Campuchia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh, giai đoạn XXVI (Mùa khô 2026-2027).
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Các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Quân khu 7 (Đội K) chuẩn bị lên đường sang Campuchia làm nhiệm vụ.
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Hơn 25 năm qua, các Đội K của Quân khu 7 đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, bám địa bàn, bám nhân dân, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Quân đội và nhân dân Campuchia để tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ.
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Những vòng hoa được tặng cho các chiến sĩ như lời gửi gắm tình cảm, sự tri ân và niềm tin về hành trình phía trước.
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Nụ cười tươi của một chiến sĩ Đội K. Với họ, chuyến đi này không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim trong hành trình tìm kiếm, quy tập những đồng đội hy sinh trên đất bạn.
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Trong giai đoạn XXV, mùa khô 2025-2026, mặc dù địa bàn hoạt động rộng, điều kiện thời tiết, địa hình và nguồn thông tin gặp nhiều khó khăn, 4 Đội K của Quân khu đã nỗ lực khảo sát, tìm kiếm quy tập được 603 hài cốt liệt sĩ.
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Thượng tá Nguyễn Hoài Thanh, chính trị viên đội K71 khẳng định "Thực hiện nhiệm vụ bằng tất cả trách nhiệm, sự tận tâm, lòng biết ơn và niềm thành kính sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, giữ gìn sự trang nghiêm, chuẩn mực trong mọi hoạt động và tổ chức tìm kiếm chặt chẽ, khoa học, hiệu quả, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, với quê hương và gia đình''.
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Những cái bắt tay chào tạm biệt các chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ.
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Trong mùa khô 2026-2027, các Đội K sẽ tiếp tục xử lý 185 thông tin liên quan đến 761 mộ liệt sĩ, phấn đấu mỗi đội quy tập ít nhất 100 hài cốt liệt sĩ.
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Những bước chân quyết tâm tiến về phía trước, sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ được giao.
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Sau những nụ cười và những cái vẫy tay là một nhiệm vụ không ít gian nan. Các chiến sĩ sẽ phải bám địa bàn, vượt qua điều kiện thời tiết, địa hình và những thay đổi của vùng đất từng là chiến trường.
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Các chiến sĩ Đội K sẵn sàng nhận nhiệm vụ, mang theo hành trang giản dị và một mục tiêu lớn: đưa những đồng đội còn nằm lại nơi đất bạn trở về với quê hương.
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Bước chân dứt khoát và ánh mắt kiên định tiến về phía trước.
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Người dân vẫy cờ và chào tạm biệt các chiến sĩ lên đường thực hiện nhiệm vụ.
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Sự cỗ vũ, động viên từ nhân dân và những người đồng đội.
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Đoàn xe đưa các chiến sĩ đi thực hiện nhiệm vụ tại nước bạn.
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Những cái vẫy tay dần khuất phía sau, nhưng tình cảm của người ở lại vẫn dõi theo các chiến sĩ. Một mùa khô mới bắt đầu, với hành trình đưa đồng đội trở về bằng trách nhiệm, lòng biết ơn và mệnh lệnh từ trái tim.
Kiều Anh/VOV-TP.HCM
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