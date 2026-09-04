Tiễn Đội K lên đường, tiếp nối hành trình tìm đồng đội trên đất Campuchia

VOV.VN - Ngày 4/9, từ Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An cũ), các Đội K của Quân khu 7 lên đường sang Campuchia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh, giai đoạn XXVI (Mùa khô 2026-2027).