Khoảng hai mươi hai giờ bốn mươi, một đêm giữa tháng 8/2026, cô chủ nhiệm một lớp 9 gửi vào nhóm phụ huynh một đường link, nhờ các phụ huynh điền thông tin vào bảng tính cho đủ phần việc của phong trào bình dân học vụ số. Cô nhắn thêm: bác nào không vào nhập được thì gửi riêng, cô nhập giúp.

Tiếng trống tan trường đã vang lên, nhưng với nhiều giáo viên, công việc vẫn tiếp tục qua những tin nhắn ngoài giờ. (Ảnh minh họa: ChatGPT)

Một phút sau, một phụ huynh nổi giận. Nặng lời. Người ấy đòi kiến nghị để cô mất việc, và gọi cái tin nhắn đêm hôm ấy là biểu hiện của một nền giáo dục vô tổ chức.

Mạng xã hội bênh cô giáo. Tôi cũng bênh cô. Nhưng đọc lại đoạn tin nhắn ấy, tôi thấy hai người cùng mất buổi tối.

Cô giáo không thức đến gần mười một giờ đêm vì muốn nhắn tin. Cô đang làm một việc được giao. Người phụ huynh thì vừa hết một ngày. Hai người cãi nhau trong nhóm lớp, còn người lấy đi buổi tối của cả hai thì không có mặt ở đó.

Phải nói cho công bằng, phụ huynh Việt Nam không coi nhẹ thầy cô. Khảo sát quốc tế về dạy và học của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế, công bố tháng 11/2025, cho thấy 96% giáo viên trung học cơ sở Việt Nam nói rằng ở trường mình, giáo viên được phụ huynh coi trọng. Mức trung bình của các nước trong tổ chức này là khoảng 65%. Vấn đề không nằm ở thái độ.

Cái trống tan trường là một thứ rất cũ. Nó đánh cho học trò, nhưng ai cũng nghe: thầy cô, và cả những người cha người mẹ đứng chờ ngoài cổng. Vì ai cũng nghe, nên không ai phải xin phép ai.

Cái trống ấy bây giờ vẫn đánh. Nhưng lớp học đã ra khỏi cổng trường, nằm trong điện thoại. Và cái lớp ấy không có giờ tan. Báo Tuổi Trẻ ngày 10/11 kể buổi tối của thầy cô: chín giờ tối, một cô giáo tiểu học vừa ăn cơm vừa trả lời tin nhắn phụ huynh.

Luật đã bắt đầu che cho thầy cô. Luật Nhà giáo, hiệu lực từ 1/1/2026, cấm đăng tải thông tin quy kết trách nhiệm của nhà giáo khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Luật che được danh dự. Nhưng chưa che được buổi tối.

Theo Thông tư 05 năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian làm việc của giáo viên tính theo năm học rồi quy đổi thành tiết dạy: bốn mươi hai tuần một năm, mỗi tuần một số tiết. Cũng trong thông tư ấy, hiệu trưởng được tính bốn mươi giờ một tuần. Người có giờ thì có lúc hết giờ. Người chỉ có tiết thì hết tiết vẫn chưa hết giờ. Với thầy cô, hai chữ ngoài giờ vì thế chưa có nghĩa.

Theo tôi, thứ phải dựng lại trước là cái trống ấy.

Mỗi trường công bố một khung giờ liên lạc với gia đình học sinh, bảy giờ sáng đến bảy giờ tối chẳng hạn. Nhà trường công bố, chứ không để từng thầy cô tự thương lượng với bốn mươi gia đình. Dán ở bảng tin, ghim lên đầu nhóm lớp, nói rõ ở cuộc họp đầu năm. Ngoài khung giờ ấy chỉ còn việc khẩn: con đau, con chưa về đến nhà. Việc khẩn thì gọi vào một số máy của nhà trường, không gọi riêng từng thầy cô.

Phần quan trọng nhất nằm ở một dòng kèm theo. Không trả lời tin nhắn ngoài khung giờ thì không bị coi là thiếu trách nhiệm, không tính vào đánh giá, thi đua. Thiếu dòng ấy, khung giờ chỉ là một lời đề nghị. Mà một tin nhắn chưa được trả lời lúc chín giờ tối thì vẫn có thể bị chụp màn hình.

Người ký khung giờ ấy là hiệu trưởng, không phải đợi ai sửa luật. Ở Úc, từ năm 2024, người lao động được quyền không đọc, không trả lời liên lạc ngoài giờ, trừ khi sự từ chối ấy là vô lý. Quy định ấy không cấm ai gõ cửa, nó chỉ nói rằng không mở cửa thì không phải là lỗi.

Cái khó không nằm ở phụ huynh. Nó nằm ở chỗ nhà trường phải tự giữ cái trống của mình trước. Hạn nộp báo cáo, hạn nhập điểm, hạn điền biểu mẫu, nếu vẫn rơi vào buổi tối, thì nhà trường đánh trống tan trường rồi lại gọi thầy cô ra sân.

Ngày 12/9/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ấn định bằng văn bản giờ vào học và giờ tan học cho gần hai triệu sáu trăm nghìn học sinh. Việc ấy làm được.

Giờ tan trường của học trò đã nằm trong một văn bản. Còn thầy cô dạy các em, muốn tan trường thì vẫn phải tự tắt điện thoại. Và tự chịu trách nhiệm về việc ấy.