Học sinh lớp 1 bị ngã, tử vong sau giờ tan lớp tại trường học ở Hải Phòng

Ngày 15/10, UBND phường An Dương, TP Hải Phòng nhận được báo cáo của Trường Tiểu học An Dương về sự việc một học sinh bị ngã sau giờ tan học dẫn đến tử vong.

Theo báo cáo, sau khi tan học lúc 16h50', em N.M.T. (sinh năm 2020), học sinh lớp 1A6 Trường Tiểu học An Dương (phường An Dương, TP Hải Phòng) chờ phụ huynh đến đón và chơi tại khu vực vườn hoa gần ghế đá.

Trong lúc vui chơi tại khu vực sân vườn trong khuôn viên nhà trường, cháu N.T.M không may bị ngã từ ghế đá, đầu va đập vào phần góc cạnh bằng đá của bồn hoa, dẫn đến chấn thương nặng. Ngay sau khi phát hiện sự việc, Ban Giám hiệu, giáo viên và những người có mặt đã sơ cứu, thông báo cho gia đình và đưa học sinh đến Trung tâm Y tế An Dương để kiểm tra, cấp cứu.

Khi được bác sĩ của Trung tâm Y tế phường An Dương thông báo tình hình sức khoẻ của cháu không tốt, gia đình và nhà trường đã chuyển cháu đến Bệnh viện Nhi Đức Hải Phòng để tiếp tục cứu chữa. Tuy nhiên cháu đã không qua khỏi. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường An Dương đã chỉ đạo Trường Tiểu học An Dương phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương xác minh diễn biến sự việc.

Trường Tiểu học An Dương (phường An Dương, Hải Phòng), nơi xảy ra vụ việc.

Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố phối hợp với Công an phường An Dương và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 khẩn trương tổ chức xác minh, làm rõ vụ việc; tiến hành khám nghiệm, thu thập tài liệu, dấu vết tại hiện trường; ghi lời khai người thân của cháu bé, các giáo viên và những phụ huynh có mặt tại thời điểm xảy ra sự việc nhằm xác định đầy đủ diễn biến, nguyên nhân vụ việc.

Đến khoảng 4h30 ngày 16/10, gia đình đã đưa thi thể cháu N.T.M về nhà để tổ chức mai táng. Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan đến vụ việc theo quy định của pháp luật.