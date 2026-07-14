Tìm thấy thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 14/7, công tác tìm kiếm tại khu vực A của Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được triển khai khẩn trương, khoa học và đúng quy trình, với mục tiêu không bỏ sót bất kỳ vị trí nào có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng tìm kiếm vừa phát hiện, cất bốc thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM.

Trong ngày, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ đã huy động toàn bộ lực lượng, tiếp tục đào, mở rộng khu vực tìm kiếm với khối lượng khoảng 50m³ đất. Quá trình khai quật được thực hiện thủ công, bóc tách từng lớp đất một cách cẩn trọng. Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện, cất bốc thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo.

Tính đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 74 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể, cùng nhiều di vật.

Tính đến hết ngày 14/7, sau gần hai tuần triển khai tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã quy tập được 74 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể, cùng nhiều di vật.

Bên ngoài khu vực lực lượng chức năng đang triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, hằng ngày đều có người dân đến thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ.

Theo kế hoạch, ngày mai (15/7), lực lượng tìm kiếm sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật về hai đầu rãnh mộ, tập trung rà soát các khu vực còn lại với quyết tâm tìm kiếm đầy đủ hài cốt các liệt sĩ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương và gia đình sau gần 60 năm.