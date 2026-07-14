English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tìm thấy thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thứ Ba, 18:01, 14/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên quan công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ vừa phát hiện, cất bốc thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 14/7, công tác tìm kiếm tại khu vực A của Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được triển khai khẩn trương, khoa học và đúng quy trình, với mục tiêu không bỏ sót bất kỳ vị trí nào có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

tim thay them 5 hai cot liet si tai cong vien le thi rieng hinh anh 1
Lực lượng tìm kiếm vừa phát hiện, cất bốc thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM.

Trong ngày, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ đã huy động toàn bộ lực lượng, tiếp tục đào, mở rộng khu vực tìm kiếm với khối lượng khoảng 50m³ đất. Quá trình khai quật được thực hiện thủ công, bóc tách từng lớp đất một cách cẩn trọng. Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện, cất bốc thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo.

tim thay them 5 hai cot liet si tai cong vien le thi rieng hinh anh 2
Tính đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 74 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể, cùng nhiều di vật.

Tính đến hết ngày 14/7, sau gần hai tuần triển khai tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã quy tập được 74 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể, cùng nhiều di vật.

tim thay them 5 hai cot liet si tai cong vien le thi rieng hinh anh 3
Bên ngoài khu vực lực lượng chức năng đang triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, hằng ngày đều có người dân đến thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ.

Theo kế hoạch, ngày mai (15/7), lực lượng tìm kiếm sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật về hai đầu rãnh mộ, tập trung rà soát các khu vực còn lại với quyết tâm tìm kiếm đầy đủ hài cốt các liệt sĩ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương và gia đình sau gần 60 năm.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bên trong phòng giám định ADN giữa Chiến dịch 500 ngày đêm tìm danh tính liệt sĩ
Bên trong phòng giám định ADN giữa Chiến dịch 500 ngày đêm tìm danh tính liệt sĩ

VOV.VN - Hàng nghìn mẫu hài cốt liệt sĩ đã được lưu giữ nhiều thập kỷ đang được xử lý theo quy trình nghiêm ngặt tại Trung tâm Giám định ADN. Mỗi mẫu phải trải qua nhiều công đoạn từ xử lý xương, tách chiết ADN, giải trình tự gen đến đối sánh với mẫu thân nhân để tìm lại danh tính.

Bên trong phòng giám định ADN giữa Chiến dịch 500 ngày đêm tìm danh tính liệt sĩ

Bên trong phòng giám định ADN giữa Chiến dịch 500 ngày đêm tìm danh tính liệt sĩ

VOV.VN - Hàng nghìn mẫu hài cốt liệt sĩ đã được lưu giữ nhiều thập kỷ đang được xử lý theo quy trình nghiêm ngặt tại Trung tâm Giám định ADN. Mỗi mẫu phải trải qua nhiều công đoạn từ xử lý xương, tách chiết ADN, giải trình tự gen đến đối sánh với mẫu thân nhân để tìm lại danh tính.

Xúc động hành trình đưa các liệt sĩ trở về từ Công viên Lê Thị Riêng
Xúc động hành trình đưa các liệt sĩ trở về từ Công viên Lê Thị Riêng

VOV.VN - Sáng 11/7, tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM, Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Xúc động hành trình đưa các liệt sĩ trở về từ Công viên Lê Thị Riêng

Xúc động hành trình đưa các liệt sĩ trở về từ Công viên Lê Thị Riêng

VOV.VN - Sáng 11/7, tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM, Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Đồng Nai tổ chức lễ truy điệu và an táng 63 hài cốt liệt sĩ
Đồng Nai tổ chức lễ truy điệu và an táng 63 hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Ngày 11/7, Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Nai tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 63 hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Bình Phước. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng tham dự buổi lễ.

Đồng Nai tổ chức lễ truy điệu và an táng 63 hài cốt liệt sĩ

Đồng Nai tổ chức lễ truy điệu và an táng 63 hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Ngày 11/7, Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Nai tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 63 hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Bình Phước. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng tham dự buổi lễ.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục