Mở rộng khai quật, phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thông tin từ Bộ Tư lệnh TP.HCM cho hay, trong ngày quân số của Đội tìm kiếm được chia thành nhiều bộ phận tiếp tục tiến hành đào, tìm kiếm với khối lượng đất đã đào hơn 50 m³. Phạm vi tìm kiếm tiếp tục được mở rộng với chiều dài hiện tại của rãnh mộ ước chừng khoảng 40m, kéo dài từ phần đường đi sát bờ hồ trong công viên đến sát bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Trong ngày, nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, cất bốc còn khá nguyên vẹn.

Trong ngày, các đội tìm kiếm đã tìm thấy, cất bốc được 19 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng 13 bộ di vật kèm theo. Đáng chú ý, nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy hôm nay còn khá nguyên vẹn, các phần xương trong tình trạng còn khá tốt. Đây là tín hiệu tốt cho việc lấy mẫu ADN để xác minh danh tính, đưa các liệt sĩ về với gia đình.

Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy 19 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng 13 bộ di vật kèm theo.

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM đã tìm kiếm, quy tập được 93 bộ hài cốt liệt sĩ; 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể. Dự kiến ngày mai (16/7), lực lượng chức năng sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực A - Công viên Lê Thị Riêng để thực hiện nhiệm vụ.