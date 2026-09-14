Triều cường Cần Thơ vượt báo động 3, người dân chật vật đi lại

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP. Cần Thơ, triều cường tại Cần Thơ trong những ngày gần đây lên nhanh, vượt báo động 3, gây ngập một số tuyến đường ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân. Trong sáng nay (14/9), ghi nhận mực nước cao nhất tại trạm thủy văn Cần Thơ trên sông Hậu vào lúc 6h30 đo được 2,25m, trên mức báo động 3 0,25m. Dự báo đỉnh triều xuất hiện vào tối nay 19h sẽ trên báo động 3 là 0,27m.

Mực nước cao nhất tại trạm thủy văn Cần Thơ trên sông Hậu vào lúc 6h30 đo được 2,25m

Ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP. Cần Thơ cho biết, từ nay đến cuối năm, trên địa bàn thành phố có khả năng xuất hiện từ 4-5 đợt triều cường, gây ngập tại một số khu vực. Trong đó, các đợt triều cường được dự báo tập trung vào tháng 10. Mực nước triều tại các trạm trên địa bàn thành phố được dự báo thấp hơn năm trước nhưng cao hơn mức trung bình nhiều năm, có khả năng vượt báo động III từ 0,15-0,30 m.

Người dân di chuyển qua những điểm ngập

Để chủ động đối phó nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Cần Thơ yêu cầu các địa phương theo dõi triều cường, chủ động phối hợp tham mưu công tác chống ngập cho địa bàn thành phố; đồng thời tiếp tục phối hợp với các địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát và sớm đưa ra phương án khắc phục các điểm sạt lở nhằm đảm bảo an toàn về dân sinh cho người dân.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP. Cần Thơ, triều cường tại Cần Thơ trong những ngày gần đây lên nhanh, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân

Cùng với đó, các đơn vị quản lý các âu thuyền, cống, van ngăn triều kiểm tra, quản lý đóng, mở kịp thời để hạn chế triều cường gây ngập trung tâm thành phố; Các địa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện và kịp thời ngăn chặn tình trạng chảy tràn do triều cường, sạt lở đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái.