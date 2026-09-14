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Triều cường tại Vĩnh Long tiếp tục dâng cao, cảnh báo ngập vùng trũng thấp

Thứ Hai, 09:02, 14/09/2026
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VOV.VN - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều tại các sông, kênh rạch trên địa bàn tỉnh ít biến đổi, phổ biến ở mức từ thấp hơn báo động 1 đến cao hơn báo động 3.

Số liệu thực đo trong ngày 13/9 cho thấy, tại trạm Mỹ Thuận, mực nước đạt 207cm, cao hơn báo động 3 là 27cm; Chợ Lách 198cm, cao hơn báo động 3 là 8cm. Trạm Cầu Quan đạt 193cm, cao hơn báo động 2 là 3cm; Trà Vinh 190cm, xấp xỉ báo động 3; Mỹ Hóa 174cm, thấp hơn báo động 3 chỉ 1cm. Tại Bến Trại, mực nước đạt 167cm, cao hơn báo động 1 là 2cm; Bình Đại 162cm, cao hơn báo động 1 là 2cm, còn An Thuận ở mức 151cm, thấp hơn báo động 1 là 9cm.

trieu cuong tai vinh long tiep tuc dang cao, canh bao ngap vung trung thap hinh anh 1
Triều cường tại Chợ Thanh Mỹ, Phương Thanh Đức

Dự báo trong ngày 14/9, mực nước đỉnh triều tại các trạm sẽ xuống chậm nhưng vẫn ở mức cao. Đỉnh triều dự báo tại Mỹ Thuận khoảng 207cm, cao hơn báo động 3 là 27cm; Chợ Lách 196cm, cao hơn báo động 3 là 6cm; Trà Vinh 191cm, cao hơn báo động 3 là 1cm; Mỹ Hóa 173cm, cao hơn báo động 2 là 3cm; Cầu Quan 189cm, thấp hơn báo động 2 là 1cm. Tại Bến Trại, mực nước dự báo 167cm, cao hơn báo động 1 là 2cm; Bình Đại 160cm, xấp xỉ báo động 1; An Thuận 153cm, thấp hơn báo động 1 là 7cm.

trieu cuong tai vinh long tiep tuc dang cao, canh bao ngap vung trung thap hinh anh 2
Triều cường tại quán Cà Phê chợ Thanh Mỹ

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long cảnh báo, triều cường có khả năng gây ngập các vùng trũng thấp, khu vực tiêu thoát nước kém trên phạm vi toàn tỉnh, nhất là những khu vực ven sông Tiền, sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên, sông Mang Thít, sông Hậu, các cồn, cù lao và vùng ngoài đê bao. Một số tuyến đường tại các phường Thanh Đức, Phước Hậu, Long Châu, Tân Ngãi và các tuyến đường Nguyễn Huệ, 3 Tháng 2, Hùng Vương, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Trung Trực, Lý Thái Tổ… cũng có nguy cơ bị ngập.

trieu cuong tai vinh long tiep tuc dang cao, canh bao ngap vung trung thap hinh anh 3
Triều cường tại nội ô Phường Long Châu

Cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị các địa phương chủ động gia cố đê bao, kê cao đồ đạc, vật dụng và chuẩn bị phương án ứng phó với ngập úng, sạt lở do tác động của triều cường kết hợp lũ thượng nguồn, mưa lớn và các yếu tố khác.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
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