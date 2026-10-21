Tiếp tục xuất hiện hố sụt lún trên Quốc lộ 3B, Thái Nguyên

Hố sụt lún này là vị trí từng xảy ra sụt lún ngày 9/8/2026 và đã được lực lượng chức năng lấp lại để theo dõi. Trước đó, sau các đợt mưa kéo dài, ngày 9/8, lực lượng chức năng phát hiện tại Km80+037, Quốc lộ 3B một hố sụt có miệng rộng khoảng 60cm, dạng hàm ếch, sâu khoảng 5,3m; phần bên trong hố rộng từ 3-3,6m. Cơ quan chức năng và đơn vị quản lý đường bộ đã tiến hành lấp hố bằng đá, lưới thép, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến khu vực.

Hố sụt trên vị trí mới được lấp lại

Tuy nhiên, sau khoảng một tháng kể từ khi được xử lý, vị trí này lại xuất hiện sụt lún, cho thấy nguy cơ mất an toàn tại khu vực vẫn cần được theo dõi, đánh giá. Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành rào chắn, phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn cho người dân.

Đáng chú ý, khu vực này từng xảy ra tình trạng sụt lún nghiêm trọng vào năm 2025. Trong phạm vi khoảng 1ha, từ tháng 3 đến tháng 5/2025, tổng cộng 8 hố sụt được ghi nhận. Một số hố có đường kính từ 8-10m, ngập nước và không xác định được đáy, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 20 hộ dân; trong đó, 5 hộ với gần 20 nhân khẩu phải di dời khẩn cấp. Sự cố khi đó cũng khiến một nam thanh niên được xác định rơi cả người và xe xuống hố sụt trên Quốc lộ 3B và mất tích.

Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã tiến hành rào chắn, phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn cho người dân.

Sau sự cố, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, khảo sát, đánh giá địa chất và khắc phục. Tuyến Quốc lộ 3B được xử lý, bảo đảm phương tiện lưu thông trở lại từ tháng 8/2025.