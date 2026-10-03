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Tiết học biên cương đặc biệt dưới chân cột cờ Lũng Pô

Thứ Bảy, 06:42, 03/10/2026
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VOV.VN - Tham gia tiết học biên cương tại cột cờ Lũng Pô (Lào Cai), học sinh vùng cao được bộ đội biên phòng trực tiếp hướng dẫn về mốc quốc giới. Hoạt động này giúp lan tỏa tình yêu Tổ quốc và nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền.

Bước vào năm học mới, một tiết học biên cương vô cùng đặc biệt đã được tổ chức ngay dưới chân Cột cờ Lũng Pô (xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai). Đây là nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Mô hình giáo dục "thực học - thực nghiệp" này đang mang lại nhiều giá trị cốt lõi, thiết thực cho học sinh vùng cao.

Tiết học biên cương sinh động dưới cờ Tổ quốc

Những ngày đầu tháng 10, khuôn viên Cột cờ Lũng Pô trở nên rực rỡ và trang nghiêm hơn thường lệ. Dưới bóng cờ thiêng liêng ở độ cao 31,43 mét - con số mang ý nghĩa biểu tượng cho đỉnh Fansipan, nóc nhà của Đông Dương - 40 học sinh các dân tộc Mông, Dao, Giáy, Hà Nhì của Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS A Mú Sung đã hội tụ về đây. Không còn là những trang sách khô khan trên bục giảng, không gian học tập của tiết học biên cương được mở rộng ra giữa đất trời biên ải vô cùng rộng lớn.

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Cán bộ chiến sĩ hướng dẫn học sinh trong tiết học biên cương tại cột cờ Lũng Pô.

Dưới sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung, các em được quan sát 5 bước tuần tra mẫu, tìm hiểu Mốc quốc giới 92(1) qua mô hình trực quan. Học sinh hào hứng thực hành từng động tác đứng nghiêm, giơ tay chào cột mốc đúng chuẩn quân ngũ. Lần đầu tiên khoác lên mình vai trò của một "người thầy" ngay tại thực địa trong tiết học biên cương này, Trung tá Bùi Trung Thành, Chính trị viên Đồn Biên phòng A Mú Sung chia sẻ cảm xúc đầy tự hào.

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Trung tá Bùi Trung Thành, Chính trị viên Đồn Biên phòng A Mú Sung trực tiếp lên lớp 

Trung tá Thành cho biết, bản thân thực sự xúc động và phấn khởi khi được là người truyền cảm hứng cho các em học sinh ngay dưới chân cột cờ thiêng liêng.

"Chúng tôi lựa chọn những nội dung trực quan, sinh động, ngắn gọn, dễ hiểu để các em được trải nghiệm toàn diện nhất. Qua đó, tiết học biên cương giúp các em xây dựng tình yêu quê hương đất nước và tinh thần bảo vệ tổ quốc, giữ gìn đường biên mốc giới, phấn đấu sau này trở thành công dân có ích", Trung tá Thành nhấn mạnh.

Lan tỏa mô hình giáo dục vùng biên

Thay vì phải tưởng tượng qua sách vở, giờ đây những học trò vùng cao được tự tay chạm vào mô hình cột mốc, được tận mắt quan sát các chú bộ đội hành quân. Trải nghiệm từ tiết học biên cương đã mang lại niềm vui lớn. Em Thào Thị Dùa, học sinh người Mông lớp 9A4 hào hứng kể lại rằng, lần đầu tiên được nhìn thấy, em cảm thấy rất ý nghĩa. Thú vị nhất là ở cách chào cột mốc và được xem các chú hành quân. Dùa thử leo lên cột cờ, nhìn ngắm sông Hồng và cột mốc, trong lòng trào dâng niềm tự hào về quê hương mình.

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Em Thào Thị Dùa (áo hoa tím) và các bạn đều rất hào hứng trải nghiệm thực tế qua tiết học biên cương đầy ý nghĩa

Vận hành mô hình trường nội trú liên cấp mới, Ban Giám hiệu Trường A Mú Sung thấu hiểu một điều: đổi mới giáo dục không chỉ nằm trên giấy, mà phải gắn liền với hơi thở và thực tiễn. Việc đưa học sinh ra thực địa thông qua tiết học biên cương chính là mảnh ghép hoàn chỉnh cho triết lý "Thực học - Thực nghiệp" theo tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị. Đánh giá về tính hiệu quả, thầy La Văn Liêm, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa. Việc được sờ, nhìn tận mắt giúp các em tiếp thu và vận dụng vào cuộc sống tốt hơn rất nhiều.

Clip tiết học đặc biệt ở nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt

Đặc biệt, tiết học biên cương vừa diễn ra tại Lũng Pô chỉ là nhịp pháo đầu cho một chiến lược dài hơi. Thời gian tới, các Đồn Biên phòng trên dải phên dậu Lào Cai sẽ chính thức kết nghĩa và đồng hành toàn diện với các trường nội trú. Những "thầy giáo" mang quân hàm xanh sẽ không chỉ đến giảng bài, mà còn trực tiếp huấn luyện võ thuật, rèn luyện nếp sống kỷ luật và triển khai các chương trình an sinh xã hội.

Sự hiệp đồng chặt chẽ giữa sắc áo xanh quân hàm và màu khăn quàng đỏ đang biến mỗi ngôi trường vùng biên thành một "pháo đài tri thức" đúng nghĩa. Nhờ những tiết học biên cương đầy cảm hứng, khi tri thức học đường được tôi luyện cùng nếp sống kỷ luật và tình yêu Tổ quốc, những mầm xanh hôm nay sẽ kiên cường bám rễ, giữ vững dải đất phên dậu thiêng liêng trong kỷ nguyên mới.

An Kiên/VOV-Tây Bắc
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