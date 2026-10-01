Xúc động tiết học biên cương nơi dòng sông Hồng chảy vào đất Việt
VOV.VN - Ngày 1/10, một tiết học biên cương đặc biệt đã diễn ra dưới chân cột cờ Lũng Pô. Đây là hoạt động giáo dục thực địa giúp học sinh trường nội trú A Mú Sung (Lào Cai) hiểu sâu sắc về chủ quyền quốc gia.
Ngày 1/10, một tiết học biên cương vô cùng đặc biệt đã được tổ chức dưới chân Cột cờ Lũng Pô (xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai). Đây là nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, mang ý nghĩa thiêng liêng về chủ quyền lãnh thổ. Thời gian qua, các trường phổ thông Nội trú liên cấp tại biên giới đang tích cực đổi mới phương pháp dạy học. Việc đưa nội dung giáo dục thực địa vào chương trình là một bước tiến lớn, mang lại những giá trị nhận thức sâu sắc cho học sinh.
Xúc động tiết học biên cương dưới cờ Tổ quốc
Không khí của tiết học biên cương hôm nay mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho cả thầy và trò Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS A Mú Sung. Các em được bước ra khỏi không gian quen thuộc để hòa mình vào dải đất phên dậu thiêng liêng.
Những "thầy giáo" quân hàm xanh và bài học thực địa
Đặc thù của mô hình trường nội trú là học sinh ăn ở, sinh hoạt khép kín. Do đó, việc đổi mới phương pháp, đưa các em ra thực địa cùng bộ đội biên phòng mang lại hiệu quả nhận thức cực kỳ cao.
Khơi dậy lòng tự hào qua tiết học biên cương
Điểm nhấn của chương trình là phần thực hành. Các em học sinh được tận mắt chứng kiến công việc của những người lính mang quân hàm xanh và tự tay thực hiện các nghi thức thiêng liêng.
Sự hiệp đồng chặt chẽ giữa sắc áo xanh quân hàm và màu khăn quàng đỏ đang biến mỗi ngôi trường vùng biên thành một "pháo đài tri thức". Giáo dục gắn liền với thực tiễn chính là chìa khóa để giữ vững dải đất phên dậu trong kỷ nguyên mới.