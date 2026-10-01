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Xúc động tiết học biên cương nơi dòng sông Hồng chảy vào đất Việt

Thứ Năm, 20:39, 01/10/2026
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VOV.VN - Ngày 1/10, một tiết học biên cương đặc biệt đã diễn ra dưới chân cột cờ Lũng Pô. Đây là hoạt động giáo dục thực địa giúp học sinh trường nội trú A Mú Sung (Lào Cai) hiểu sâu sắc về chủ quyền quốc gia.

Ngày 1/10, một tiết học biên cương vô cùng đặc biệt đã được tổ chức dưới chân Cột cờ Lũng Pô (xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai). Đây là nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, mang ý nghĩa thiêng liêng về chủ quyền lãnh thổ. Thời gian qua, các trường phổ thông Nội trú liên cấp tại biên giới đang tích cực đổi mới phương pháp dạy học. Việc đưa nội dung giáo dục thực địa vào chương trình là một bước tiến lớn, mang lại những giá trị nhận thức sâu sắc cho học sinh.

Xúc động tiết học biên cương dưới cờ Tổ quốc

Không khí của tiết học biên cương hôm nay mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho cả thầy và trò Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS A Mú Sung. Các em được bước ra khỏi không gian quen thuộc để hòa mình vào dải đất phên dậu thiêng liêng.

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Mở đầu tiết học biên cương, thầy và trò cùng cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung thực hiện nghi thức chào cờ và hát Quốc ca trang nghiêm dưới chân cột cờ Lũng Pô.
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Toàn cảnh không gian tiết học biên cương. Ở độ cao 31,43 mét – con số biểu tượng cho đỉnh Fansipan, không gian học tập trở nên hùng vĩ và tự hào hơn bao giờ hết.
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Thay vì những bài giảng khô khan, tiết học biên cương trở nên trực quan, sinh động hơn rất nhiều so với việc học tập trong lớp học thông thường với bảng đen, phấn trắng.

Những "thầy giáo" quân hàm xanh và bài học thực địa

Đặc thù của mô hình trường nội trú là học sinh ăn ở, sinh hoạt khép kín. Do đó, việc đổi mới phương pháp, đưa các em ra thực địa cùng bộ đội biên phòng mang lại hiệu quả nhận thức cực kỳ cao.

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Trực tiếp lên lớp trong tiết học biên cương đặc biệt này là Trung tá Bùi Trung Thành - Chính trị viên Đồn biên phòng A Mú Sung.
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Học sinh tham dự tiết học biên cương thuộc các nhóm dân tộc bản địa tại khu vực biên giới Lào Cai, gồm các em người Mông, Dao, Giáy, Hà Nhì.
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Việc trực tiếp giao lưu, hỏi đáp ngoài thực địa giúp học sinh tiếp thu bài nhanh hơn. Những kiến thức về biên giới trong tiết học biên cương không còn là lý thuyết xa vời.

Khơi dậy lòng tự hào qua tiết học biên cương

Điểm nhấn của chương trình là phần thực hành. Các em học sinh được tận mắt chứng kiến công việc của những người lính mang quân hàm xanh và tự tay thực hiện các nghi thức thiêng liêng.

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Cán bộ chiến sĩ thực hành mẫu việc tổ chức tuần tra, kiểm tra mốc quốc giới để học sinh quan sát trong tiết học biên cương.
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Học sinh vùng cao được bộ đội hướng dẫn chi tiết nghi thức chào cột mốc thiêng liêng. Tiết học biên cương giúp các em thấu hiểu sự gian lao của công tác bảo vệ chủ quyền.
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Thầy giáo biên phòng ân cần chỉnh sửa tư thế chào theo đúng chuẩn quân đội. Sự nghiêm túc, kỷ luật là yêu cầu quan trọng trong mỗi tiết học biên cương.
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Em Thào Thị Dùa, dân tộc Mông (thôn Y Giang) chia sẻ: Lần đầu tiên được tới thăm cột cờ và trải nghiệm tiết học biên cương, em cảm thấy rất thú vị, tự hào và tự nhủ sẽ học tập thật tốt.
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Có thể khẳng định, tiết học biên cương là một trong những nội dung giáo dục đặc thù mang ý nghĩa chiến lược, tạo nền tảng vững chắc cho học sinh nội trú biên giới vững bước vào tương lai.
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Khép lại tiết học biên cương ý nghĩa, tình quân dân, tình thầy trò càng thêm gắn kết. Những mầm non vùng cao hôm nay sẽ sớm trở thành những "cột mốc sống", kiên trung bảo vệ dải đất biên cương của Tổ quốc.

Sự hiệp đồng chặt chẽ giữa sắc áo xanh quân hàm và màu khăn quàng đỏ đang biến mỗi ngôi trường vùng biên thành một "pháo đài tri thức". Giáo dục gắn liền với thực tiễn chính là chìa khóa để giữ vững dải đất phên dậu trong kỷ nguyên mới.

An Kiên/VOV-Tây Bắc
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