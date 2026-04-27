Truy quét các điểm khai thác vàng trái phép tại Huế

Theo báo cáo, các “điểm nóng” tập trung chủ yếu tại khu vực khe Bùn và khe Li Leng. Các đối tượng tổ chức đào đãi vàng trái phép theo hình thức thủ công kết hợp máy móc, dựng lán trại tạm trong rừng, hoạt động theo nhóm nhỏ từ 3 - 6 người. Đáng chú ý, các nhóm này thường xuyên thay đổi vị trí, hoạt động vào ban đêm hoặc rạng sáng nhằm né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng phát hiện lán trại của các đối tượng khai thác vàng trái phép tại khu vực khe Li Leng

Từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND xã A Lưới 1 đã tổ chức 9 đợt tuần tra, truy quét tại các khu vực trọng điểm. Qua đó, bước đầu kiểm soát tình hình. Trong năm 2025, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục đối tượng khai thác vàng trái phép tại khe Bùn và khe Li Leng. Tuy nhiên, các đối tượng đều nhanh chóng bỏ trốn khi bị phát hiện.

Các hố khai thác vàng trái phép ở xã A Lưới 1, thành phố Huế

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều lán trại cùng các thiết bị phục vụ khai thác như máy bơm nước, máy nổ, mô tơ điện, ống dẫn nước… Toàn bộ tang vật đã bị tháo dỡ, tiêu hủy theo quy định.

Bước sang năm 2026, địa phương tiếp tục tổ chức 4 đợt truy quét. Đáng chú ý, ngày 24/4, một đợt ra quân quy mô lớn với sự tham gia của khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, biên phòng, kiểm lâm và quân sự đã được triển khai. Dù không phát hiện đối tượng tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng vẫn thu giữ, tiêu hủy nhiều phương tiện khai thác tại khe Bùn; đồng thời phá hủy thêm các lán trại, hệ thống ống dẫn nước tại khe Li Leng.

Dụng cụ đãi vàng bị vứt lại tại hiện trường

Theo ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1, công tác xử lý “vàng tặc” còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, địa hình rừng núi hiểm trở, các điểm khai thác nằm sâu, xa khu dân cư. Hoạt động khai thác mang tính nhỏ lẻ, phân tán, thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm. Trong khi đó, lực lượng, phương tiện phục vụ truy quét còn hạn chế, một số đối tượng có biểu hiện chống đối.

Thời gian tới, xã A Lưới 1 xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, tăng cường tuần tra định kỳ và đột xuất tại các khu vực trọng điểm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời kiến nghị cấp trên hỗ trợ thêm lực lượng, phương tiện và kinh phí nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

Tình trạng khai thác vàng trái phép không chỉ gây thất thoát tài nguyên mà còn làm biến dạng địa hình, gia tăng nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến môi trường rừng đầu nguồn và an ninh trật tự khu vực biên giới.

