  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Truy quét các điểm khai thác vàng trái phép tại Huế

Thứ Hai, 17:44, 27/04/2026
VOV.VN - UBND xã A Lưới 1 vừa có báo cáo gửi UBND thành phố Huế và các cơ quan chức năng về tình trạng khai thác vàng trái phép diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Theo báo cáo, các “điểm nóng” tập trung chủ yếu tại khu vực khe Bùn và khe Li Leng. Các đối tượng tổ chức đào đãi vàng trái phép theo hình thức thủ công kết hợp máy móc, dựng lán trại tạm trong rừng, hoạt động theo nhóm nhỏ từ 3 - 6 người. Đáng chú ý, các nhóm này thường xuyên thay đổi vị trí, hoạt động vào ban đêm hoặc rạng sáng nhằm né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

truy quet cac diem khai thac vang trai phep tai hue hinh anh 1
Lực lượng chức năng phát hiện lán trại của các đối tượng khai thác vàng trái phép tại khu vực khe Li Leng

Từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND xã A Lưới 1 đã tổ chức 9 đợt tuần tra, truy quét tại các khu vực trọng điểm. Qua đó, bước đầu kiểm soát tình hình. Trong năm 2025, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục đối tượng khai thác vàng trái phép tại khe Bùn và khe Li Leng. Tuy nhiên, các đối tượng đều nhanh chóng bỏ trốn khi bị phát hiện.

truy quet cac diem khai thac vang trai phep tai hue hinh anh 2
Các hố khai thác vàng trái phép ở xã A Lưới 1, thành phố Huế

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều lán trại cùng các thiết bị phục vụ khai thác như máy bơm nước, máy nổ, mô tơ điện, ống dẫn nước… Toàn bộ tang vật đã bị tháo dỡ, tiêu hủy theo quy định.

Bước sang năm 2026, địa phương tiếp tục tổ chức 4 đợt truy quét. Đáng chú ý, ngày 24/4, một đợt ra quân quy mô lớn với sự tham gia của khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, biên phòng, kiểm lâm và quân sự đã được triển khai. Dù không phát hiện đối tượng tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng vẫn thu giữ, tiêu hủy nhiều phương tiện khai thác tại khe Bùn; đồng thời phá hủy thêm các lán trại, hệ thống ống dẫn nước tại khe Li Leng.

truy quet cac diem khai thac vang trai phep tai hue hinh anh 3
Dụng cụ đãi vàng bị vứt lại tại hiện trường

Theo ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1, công tác xử lý “vàng tặc” còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, địa hình rừng núi hiểm trở, các điểm khai thác nằm sâu, xa khu dân cư. Hoạt động khai thác mang tính nhỏ lẻ, phân tán, thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm. Trong khi đó, lực lượng, phương tiện phục vụ truy quét còn hạn chế, một số đối tượng có biểu hiện chống đối.

Thời gian tới, xã A Lưới 1 xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, tăng cường tuần tra định kỳ và đột xuất tại các khu vực trọng điểm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời kiến nghị cấp trên hỗ trợ thêm lực lượng, phương tiện và kinh phí nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

Tình trạng khai thác vàng trái phép không chỉ gây thất thoát tài nguyên mà còn làm biến dạng địa hình, gia tăng nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến môi trường rừng đầu nguồn và an ninh trật tự khu vực biên giới.
 

Tàu cá bốc cháy trong đêm.jpg

Tàu cá cháy rụi trong đêm

VOV.VN - Khoảng 23h45 ngày 21/4, một tàu cá bị cháy tại khu vực cầu cập bến của cơ sở sản xuất nước đá Bùi Dinh, Tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An, thành phố Huế.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: khai thác vàng khai thác vàng trái phép huế
Tin liên quan

Công an Đà Nẵng kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm khai thác vàng trái phép
Công an Đà Nẵng kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm khai thác vàng trái phép

VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn một nhóm đối tượng tổ chức khai thác vàng trái phép tại xã Trà Vân (huyện Nam Trà My), hoạt động chủ yếu vào ban đêm với phương thức khá tinh vi.

Công an Đà Nẵng kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm khai thác vàng trái phép

Công an Đà Nẵng kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm khai thác vàng trái phép

VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn một nhóm đối tượng tổ chức khai thác vàng trái phép tại xã Trà Vân (huyện Nam Trà My), hoạt động chủ yếu vào ban đêm với phương thức khá tinh vi.

Bắt giữ đối tượng điều hành khai thác vàng trái phép, sử dụng vật liệu nổ
Bắt giữ đối tượng điều hành khai thác vàng trái phép, sử dụng vật liệu nổ

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa bắt giữ đối tượng truy nã Hồ Chí Trung, sinh năm 1982, trú xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà Nẵng khi đang lẩn trốn, làm rẫy tại tỉnh Đắk Lắk.

Bắt giữ đối tượng điều hành khai thác vàng trái phép, sử dụng vật liệu nổ

Bắt giữ đối tượng điều hành khai thác vàng trái phép, sử dụng vật liệu nổ

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa bắt giữ đối tượng truy nã Hồ Chí Trung, sinh năm 1982, trú xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà Nẵng khi đang lẩn trốn, làm rẫy tại tỉnh Đắk Lắk.

Đà Nẵng: Khởi tố kẻ thuê người vào Hố Nước khai thác vàng trái phép
Đà Nẵng: Khởi tố kẻ thuê người vào Hố Nước khai thác vàng trái phép

VOV.VN - Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”; đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Trần Viết Lực (SN 1994, trú thôn 5, xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng).

Đà Nẵng: Khởi tố kẻ thuê người vào Hố Nước khai thác vàng trái phép

Đà Nẵng: Khởi tố kẻ thuê người vào Hố Nước khai thác vàng trái phép

VOV.VN - Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”; đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Trần Viết Lực (SN 1994, trú thôn 5, xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng).

