Trượt chân khi qua suối, một người dân ở Thanh Hóa bị nước cuốn tử vong

Khoảng 12h15 ngày 16/9, Công an xã Yên Khương nhận tin báo một người dân bị nước cuốn trôi tại khu vực suối qua bản Tứ Chiềng. Nạn nhân được xác định là anh L.V.X. (sinh năm 1981), trú tại bản Tứ Chiềng, xã Yên Khương.

(Ảnh minh họa)

Theo thông tin xác minh ban đầu, anh X. trượt chân trong lúc qua suối, sau đó bị dòng nước cuốn và tử vong.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, trên địa bàn xã Yên Khương xuất hiện một số điểm ngập lụt, sạt lở, gây cản trở việc đi lại của người dân.

Trước tình trạng đất đá sạt lở gây ảnh hưởng giao thông, lãnh đạo xã Yên Khương đã chỉ đạo huy động phương tiện, máy móc và nhân lực khẩn trương khắc phục, giải phóng đất đá, cây cối và các vật cản. Các lực lượng tập trung xử lý những vị trí bị ảnh hưởng trên tuyến Tỉnh lộ 530 và Quốc lộ 16, nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Các lực lượng được yêu cầu triển khai công việc khẩn trương nhưng phải bảo đảm an toàn, nhất là tại những khu vực có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở. Các bản trên địa bàn xã được yêu cầu chủ động bố trí lực lượng theo dõi tình hình, kịp thời báo cáo khi phát sinh tình huống bất thường để có phương án xử lý.

Trên địa bàn xã Yên Khương xuất hiện một số điểm ngập lụt, sạt lở, gây cản trở việc đi lại của người dân.

Lãnh đạo xã Yên Khương đề nghị các cơ quan, đơn vị, các bản và người dân tiếp tục nâng cao tinh thần chủ động phòng, chống thiên tai; không chủ quan, lơ là trước diễn biến phức tạp của thời tiết, thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ, sạt lở gây ra.

Trong khi đó, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa duy trì hơn 15.200 cán bộ, chiến sĩ thường trực; đồng thời huy động hơn 900 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cũng đã phát lệnh báo động III trên sông Cầu Chày tại trạm thủy văn Xuân Vinh.

Lúc 1h ngày 17/9, mực nước tại trạm Xuân Vinh đạt 9,26 m, cao hơn mức báo động II 0,26 m. Dự báo mực nước có khả năng đạt báo động III, tương ứng 10 m, trong khoảng 6-9h cùng ngày và sau đó tiếp tục lên.

Trước nguy cơ lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương ven sông tăng cường tuần tra, canh gác đê, kiểm tra các vị trí xung yếu; đồng thời chủ động phương án sơ tán người dân tại các khu vực bãi sông khi cần thiết.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không chủ quan khi di chuyển qua các khu vực ngập nước, sông, suối, đặc biệt tại những vị trí nước chảy xiết, có nguy cơ sạt lở; chủ động theo dõi thông tin cảnh báo và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn tính mạng.