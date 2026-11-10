English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tìm thấy 6 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi C10 Lào Cai

Thứ Ba, 21:38, 10/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong 2 ngày 9 và 10/11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, đã phát hiện, quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi C10, thuộc tổ 39, phường Cam Đường.

Theo ký ức của người dân địa phương, trước đây, khu vực này từng là nơi bộ đội đóng quân, tập kết và hoạt động trong thời kỳ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

tim thay 6 hai cot liet si tai khu vuc doi c10 lao cai hinh anh 1
Chị em bà Vàng Thị Dung, Vàng Thị Quy, dân tộc Tày ở phường Cam Đường cung cấp thông tin, ký ức quan trọng về những phần mộ liệt sĩ từng được chôn cất tại khu vực đồi C10.

Thông tin về những phần mộ liệt sĩ còn nằm lại tại khu vực được xác minh từ nguồn tin cung cấp của chị em bà Vàng Thị Dung, Vàng Thị Quy ở phường Cam Đường và một số cựu chiến binh. Theo đó, trong những năm 1979-1980, khu vực này có nhiều chiến sĩ bộ đội được chôn cất. Sau đó, một số hài cốt đã được quy tập, nhưng vẫn còn nhiều phần mộ chưa được tìm thấy.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ triển khai công tác khai quật từ ngày 9 đến sáng 10/11, đã phát hiện, quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ. Đây là kết quả có ý nghĩa quan trọng, khẳng định giá trị của việc kết nối thông tin từ nhân chứng, cựu chiến binh và người dân địa phương trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

tim thay 6 hai cot liet si tai khu vuc doi c10 lao cai hinh anh 2
Lực lượng tìm kiếm tổ chức khảo sát, khai quật tại khu vực đồi C10, phường Cam Đường.

Trong thời gian tới, lực lượng tìm kiếm sẽ tiếp tục tập trung nhân lực, phương tiện, mở rộng phạm vi khảo sát, tổ chức đào tìm tại các vị trí có thông tin, dấu hiệu nghi vấn còn hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi C10. Cùng với đó, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cựu chiến binh, nhân chứng và người dân để thu thập, đối chiếu, xác minh thông tin, xác định chính xác vị trí các phần mộ còn lại.

tim thay 6 hai cot liet si tai khu vuc doi c10 lao cai hinh anh 3
6 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại các hố khai quật trong hai ngày 9 - 10/11.

Với quyết tâm không để sót thông tin, không bỏ sót hài cốt liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) sẽ kiên trì tìm kiếm đến khi hoàn thành nhiệm vụ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về an nghỉ tại nghĩa trang, trong vòng tay đồng đội và quê hương.

PV/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công an Lào Cai sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai
Công an Lào Cai sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai

VOV.VN - Mưa lớn đêm 6, rạng sáng 7/11 gây ngập úng, sạt lở tại một số địa phương ở Lào Cai, ảnh hưởng đến nhà cửa, tài sản và giao thông. Lực lượng công an phối hợp hỗ trợ người dân ứng phó, khắc phục hậu quả.

Công an Lào Cai sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai

Công an Lào Cai sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai

VOV.VN - Mưa lớn đêm 6, rạng sáng 7/11 gây ngập úng, sạt lở tại một số địa phương ở Lào Cai, ảnh hưởng đến nhà cửa, tài sản và giao thông. Lực lượng công an phối hợp hỗ trợ người dân ứng phó, khắc phục hậu quả.

Lào Cai đẩy mạnh tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ sau chiến tranh
Lào Cai đẩy mạnh tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ sau chiến tranh

VOV.VN - Ngày 7/11, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động truyền thông, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Lào Cai đẩy mạnh tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ sau chiến tranh

Lào Cai đẩy mạnh tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ sau chiến tranh

VOV.VN - Ngày 7/11, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động truyền thông, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ tại Âu Lâu (Lào Cai)
Tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ tại Âu Lâu (Lào Cai)

VOV.VN - Phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Lễ viếng, truy điệu và đưa 3 hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Minh Bảo, phường Nam Cường. Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh; chính quyền địa phương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn.

Tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ tại Âu Lâu (Lào Cai)

Tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ tại Âu Lâu (Lào Cai)

VOV.VN - Phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Lễ viếng, truy điệu và đưa 3 hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Minh Bảo, phường Nam Cường. Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh; chính quyền địa phương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục