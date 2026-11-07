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Công an Lào Cai sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai

Thứ Bảy, 14:38, 07/11/2026
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VOV.VN - Mưa lớn đêm 6, rạng sáng 7/11 gây ngập úng, sạt lở tại một số địa phương ở Lào Cai, ảnh hưởng đến nhà cửa, tài sản và giao thông. Lực lượng công an phối hợp hỗ trợ người dân ứng phó, khắc phục hậu quả.

 

Tại xã Bắc Hà, mưa dông đã gây ảnh hưởng đến 42 hộ gia đình, trong đó 39 hộ bị ngập nhà, chuồng trại; 2 hộ bị đất sạt vào tường và 1 hộ bị sập tường; một số diện tích hoa màu cũng thiệt hại. Trên địa bàn ghi nhận 6 điểm giao thông bị ảnh hưởng do ngập úng, sạt lở và hư hỏng. Đáng chú ý, tại tỉnh lộ 159, đoạn qua thôn Hoàng Thu Phố, xảy ra sạt lở taluy với khối lượng đất đá ước tính khoảng 200m³, gây ách tắc giao thông; một số tuyến đường liên thôn cũng bị ngập úng, đứt gãy hoặc sạt lở taluy. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu trên 1 tỷ đồng, rất may không có thiệt hại về người.

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Các lực lượng khẩn trương hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa dông, bảo đảm an toàn cho người dân

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Công an xã Bắc Hà đã khẩn trương phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Bắc Hà triển khai các biện pháp hỗ trợ nhân dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn; khơi thông cống rãnh, dòng chảy, xử lý tình trạng ngập úng tại các khu dân cư. Đồng thời, kiểm tra những điểm sạt lở, hư hỏng giao thông để kịp thời cảnh báo, hỗ trợ khắc phục. Sự có mặt nhanh chóng của các lực lượng đã góp phần giúp người dân chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.

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Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bắc Hà phối hợp với các lực lượng thu dọn, khơi thông khu vực bị ảnh hưởng do mưa lớn

Cùng thời điểm, tại xã Cao Sơn, mưa dông xảy ra trên diện rộng đã gây sạt lở taluy dương, xói lở mặt đường. Cụ thể, tại Km16, tỉnh lộ 154, thuộc thôn Pa Cheo xảy ra sạt lở taluy dương, khiến ô tô không thể lưu thông, chỉ xe máy có thể di chuyển; tại Km26+500, tỉnh lộ 154, đoạn qua thôn Tả Thàng, các phương tiện tạm thời chưa thể lưu thông. Đặc biệt, khu vực thôn Lùng Chéng ghi nhận 4 điểm sạt lở, khiến tuyến đường liên thôn từ Cao Sơn đi Lùng Chéng bị ách tắc. Ngoài ra, tại các thôn Mường Lum, Na Cáp, Ma Ngán, Sín Chải A, Ma Cai Thàng, Lùng Khấu Nhìn cũng xuất hiện tình trạng nước xói lở mặt đường, đất đá tràn xuống các tuyến giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

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Công an xã Cao Sơn căng dây cảnh báo tại khu vực xảy ra sạt lở, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện

Trước tình hình trên, Công an xã Cao Sơn đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tại cơ sở kiểm tra, rà soát các khu vực bị ảnh hưởng; tổ chức căng dây, cắm cọc, dựng rào chắn, đặt biển cảnh báo tại những vị trí sạt lở nguy hiểm. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân không đi vào khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Đối với các tuyến đường bị ách tắc, lực lượng Công an tiếp tục phối hợp theo dõi, tổ chức khơi thông khi điều kiện cho phép và duy trì ứng trực, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh. 

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Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Cao Sơn di chuyển cây gỗ bị đổ xuống mặt đường do mưa dông

Hiện nay, Công an các xã Bắc Hà, Cao Sơn đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát những khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở; kịp thời triển khai các biện pháp cảnh báo, hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn khi cần thiết, đồng thời phối hợp khắc phục các tuyến giao thông bị ảnh hưởng, góp phần sớm ổn định đời sống và sinh hoạt của nhân dân.

CTV Lâm Bùi/VOV-Tây Bắc
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