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Công viên Lê Thị Riêng: Quy tập được 1.010 hài cốt liệt sĩ

Thứ Ba, 20:05, 10/11/2026
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VOV.VN - Sau hơn 4 tháng triển khai, các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tìm kiếm, quy tập được 1.010 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 371 bộ kèm di vật.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 10/11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

cong vien le thi rieng quy tap duoc 1.010 hai cot liet si hinh anh 1
Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang được triển khai khẩn trương (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM cung cấp)

Riêng trong ngày 10/11, các lực lượng phát hiện, quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 4 bộ tại Khu A và 1 bộ tại Khu B.

Tính từ ngày 15/10 đến hết ngày 10/11/2026, trong đợt 2 tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 279 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 64 bộ kèm di vật.

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Cán bộ, chiến sĩ tỉ mỉ triển khai từng phần việc (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM cung cấp)

Trước đó, trong đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 10/11/2026, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 1.010 bộ, trong đó có 371 bộ kèm di vật. Cụ thể, có 977 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được các lực lượng triển khai khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.

cong vien le thi rieng quy tap duoc 1.010 hai cot liet si hinh anh 3
Công tác tìm kiếm, quy tập được thực hiện thận trọng, với tinh thần trách nhiệm cao (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM cung cấp)
Ngọc Xuân/VOV-TP.HCM
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