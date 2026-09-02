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Tìm thấy chiếc ví có tên Đinh Xuân Mễ tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Tơ

Thứ Tư, 18:22, 02/09/2026
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VOV.VN - Trong quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều di vật, trong đó có một bức ảnh chân dung người phụ nữ và chiếc ví da mang tên Đinh Xuân Mễ.

Trong 2 ngày 1 và 2/9, Đội lấy mẫu số 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tiến hành khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ. Tại phần mộ số 32, hàng số 10, khu A, lực lượng chức năng phát hiện một cuốn album nhỏ, bên trong còn lưu giữ một số hình ảnh và dòng chữ viết tay.

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Ảnh chân dung người phụ nữ trong album có tên Nguyễn Văn Thuận được tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Thanh Duy

Dòng chữ ghi tên Nguyễn Văn Thuận hoặc Nguyễn Văn Tuấn, do phần cuối đã bị nhòe theo thời gian, cùng dãy số 748903 TA 90 và một bức ảnh chân dung người phụ nữ.

Cũng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ, sáng 2/9, Đội lấy mẫu số 5 tiếp tục phát hiện một chiếc ví da có ghi tên Đinh Xuân Mễ tại phần mộ số 12, hàng số 1, khu B.

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Chiếc ví da có tên Đinh Xuân Mễ được phát hiện trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Duy

Các di vật được tìm thấy đều đã ố màu, nhiều chi tiết bong tróc do nằm trong phần mộ suốt thời gian dài. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, người phụ nữ trong bức ảnh có thể là thân nhân của liệt sĩ; chiếc ví da có ghi tên Đinh Xuân Mễ nhiều khả năng là vật dụng của chính liệt sĩ.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng ghi chép, đánh dấu cẩn thận vị trí từng di vật theo từng phần mộ để bảo quản, phục vụ xác minh và đối chiếu thông tin. Bức ảnh cũng được phục dựng nhằm hỗ trợ quá trình xác định danh tính liệt sĩ.

Những di vật được lưu giữ cùng hài cốt có thể trở thành manh mối quan trọng giúp thân nhân, đồng đội và những người từng biết các liệt sĩ nhận diện, cung cấp thêm thông tin cho cơ quan chức năng.

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Cuốn album ảnh được tìm thấy trong mộ liệt sĩ. Ảnh: Thanh Duy

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương rà soát, đối chiếu hồ sơ, xác minh thông tin liên quan đến bức ảnh, chiếc ví và các kỷ vật được tìm thấy, với hy vọng sớm xác định danh tính, đưa tên tuổi các liệt sĩ trở về với gia đình.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo 12 Đội lấy mẫu triển khai nhiệm vụ xuyên lễ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/9.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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