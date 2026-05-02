Cải chính

Đã tìm thấy thi thể người đàn ông Hàn Quốc mất tích tại hồ Đá Đen

Thứ Bảy, 13:45, 02/05/2026
VOV.VN - Trưa 2/5, lực lượng cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP.HCM cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, thi thể nạn nhân chèo Sup ở hồ Đá Đen (huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) đã được tìm thấy.

Theo đó, khoảng 12h20 phút ngày 2/5, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP.HCM cùng các lực lượng liên quan đã tìm thấy thi thể người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc. 

Như VOV đã thông tin, sáng 1/5, ông K.H.S., 65 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc là giám đốc của một công ty tại Khu công nghiệp Châu Đức cùng người bạn tên T. (quốc tịch Việt Nam) đi ô tô đến hồ Đá Đen, xã Kim Long (trước đây thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để chèo SUP.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục tiếp theo 

Cả 2 để ô tô trên bãi đất sát hồ Đá Đen, sau đó leo lên thuyền Sup chèo qua bên bờ đối diện. Tại đây, cả 2 chụp hình check-in chung với nhau. Sau khi uống nước, nghỉ ngơi một lúc, cả 2 cùng chèo quay lại vị trí ô tô đang đỗ. 

Theo ông T. (người đi cùng nạn nhân), ông chèo phía trước, ông S. chèo phía sau. Khi chèo được một đoạn thì phát hiện ông S. mất tích. Ngay sau đó ông T. báo cho lực lượng chức năng xã Kim Long.

Nhận được thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng đến hiện trường, dùng các phương tiện chuyên dụng lặn tìm kiếm nạn nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục bàn giao, tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Lưu Sơn/VOV-TPHCM
Tag: Tìm thấy thi thể người đàn ông Hàn Quốc hồ Đá Đen chèo Súp TP.HCM Bà Rịa - Vũng Tàu
