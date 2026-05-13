Tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại trong vụ đuối nước ở Sơn La

Như VOV đã đưa tin, trưa 12/5, chị L.T.T (sinh năm 1991) và T.T.H (sinh năm 2003) cùng trú tại bản Huổi Pàn, xã Bó Sinh đi đánh bắt cá trên sông Mã. Tuy nhiện, do nước dâng cao, chảy xiết sau nhiều ngày mưa lớn đã làm hai người bị đuối nước.

Ngay khi nhận tin báo, lãnh đạo xã Bó Sinh đã huy động lực lượng chức năng cùng nhân dân tổ chức tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ. Đến khoảng 12h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị L.T.T. Cùng với đó, xã cũng đã thông báo tới chính quyền và nhân dân các xã khu vực hạ lưu sông Mã để phối hợp hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Các lực lượng chức năng cùng người dân nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 8h30 sáng 13/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân T.T.H tại khu vực bản Mé Bon, xã Sông Mã và bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Những ngày gần đây, nhiều địa phương của tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi. Vì vậy, người dân không nên đi tắm, đánh bắt cá, nhất là khi mực nước sông, suối dâng cao, dòng chảy xiết để đề phòng tai nạn thương tích, đuối nước có thể xảy ra.