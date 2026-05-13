中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại trong vụ đuối nước ở Sơn La

Thứ Tư, 14:23, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 13/5, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại trong vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại xã Bó Sinh (huyện Sông Mã cũ), tỉnh Sơn La.

Như VOV đã đưa tin, trưa 12/5, chị L.T.T (sinh năm 1991) và T.T.H (sinh năm 2003) cùng trú tại bản Huổi Pàn, xã Bó Sinh đi đánh bắt cá trên sông Mã. Tuy nhiện, do nước dâng cao, chảy xiết sau nhiều ngày mưa lớn đã làm hai người bị đuối nước.

Ngay khi nhận tin báo, lãnh đạo xã Bó Sinh đã huy động lực lượng chức năng cùng nhân dân tổ chức tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ. Đến khoảng 12h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị L.T.T. Cùng với đó, xã cũng đã thông báo tới chính quyền và nhân dân các xã khu vực hạ lưu sông Mã để phối hợp hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân còn lại.

tim thay thi the nan nhan con lai trong vu duoi nuoc o son la hinh anh 1
Các lực lượng chức năng cùng người dân nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 8h30 sáng 13/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân T.T.H tại khu vực bản Mé Bon, xã Sông Mã và bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Những ngày gần đây, nhiều địa phương của tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi. Vì vậy, người dân không nên đi tắm, đánh bắt cá, nhất là khi mực nước sông, suối dâng cao, dòng chảy xiết để đề phòng tai nạn thương tích, đuối nước có thể xảy ra.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc
Tag: đuối nước đuối nước ở Sơn La mất tích khi đi kéo cá
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lặn đêm dưới nước xiết, tìm bé trai 12 tuổi tử vong do đuối nước ở Quảng Ngãi
Lặn đêm dưới nước xiết, tìm bé trai 12 tuổi tử vong do đuối nước ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp tìm kiếm một nạn nhân bị đuối nước tại khu vực thác Cooi Rửa, thôn Vi Xây, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

Lặn đêm dưới nước xiết, tìm bé trai 12 tuổi tử vong do đuối nước ở Quảng Ngãi

Lặn đêm dưới nước xiết, tìm bé trai 12 tuổi tử vong do đuối nước ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp tìm kiếm một nạn nhân bị đuối nước tại khu vực thác Cooi Rửa, thôn Vi Xây, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

Dạy bơi trong nhà trường giúp phòng, chống đuối nước cho học sinh
Dạy bơi trong nhà trường giúp phòng, chống đuối nước cho học sinh

VOV.VN - Mới đầu mùa nắng nóng nhưng tại tỉnh Quảng Trị đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ đuối nước cướp đi sinh mạng của nhiều học sinh. Thực trạng này gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn trong dịp hè đối với học sinh.

Dạy bơi trong nhà trường giúp phòng, chống đuối nước cho học sinh

Dạy bơi trong nhà trường giúp phòng, chống đuối nước cho học sinh

VOV.VN - Mới đầu mùa nắng nóng nhưng tại tỉnh Quảng Trị đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ đuối nước cướp đi sinh mạng của nhiều học sinh. Thực trạng này gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn trong dịp hè đối với học sinh.

Học sinh lớp 6 tử vong do đuối nước khi tắm biển ở làng Lò, Đắk Lắk
Học sinh lớp 6 tử vong do đuối nước khi tắm biển ở làng Lò, Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng 4/5 tại khu vực bãi biển làng Lò, phường Hoà Hiệp, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh lớp 6 tử vong thương tâm.

Học sinh lớp 6 tử vong do đuối nước khi tắm biển ở làng Lò, Đắk Lắk

Học sinh lớp 6 tử vong do đuối nước khi tắm biển ở làng Lò, Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng 4/5 tại khu vực bãi biển làng Lò, phường Hoà Hiệp, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh lớp 6 tử vong thương tâm.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục