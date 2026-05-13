Lặn đêm dưới nước xiết, tìm bé trai 12 tuổi tử vong do đuối nước ở Quảng Ngãi

Tối 12/5, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lặn tìm nạn nhân đuối nước tại thác Cooi Rửa (thôn Vi Xây, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) trong điều kiện ánh sáng hạn chế, dòng nước chảy xiết.

Theo đó, lúc 17h56 cùng ngày, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 6 (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi) nhận tin báo có người gặp nạn tại khu vực thác Cooi Rửa.

Khu vực thác Cooi Rửa, thôn Vi Xây, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ việc trời tối, ánh sáng hạn chế, nước chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã triển khai nhiều biện pháp tìm kiếm, khoanh vùng các khu vực nghi nạn nhân mắc kẹt, đồng thời tổ chức lực lượng lặn tìm kiếm.

Đến khoảng 20h05 tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân. Nạn nhân là em Y Hy Ước, 12 tuổi, trú tại thôn Vi Xây, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.