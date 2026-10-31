Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ chìm tàu cá trên biển Hà Tĩnh

Trưa 31/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cho biết, thi thể ông Nguyễn Văn Thế (SN 1976, trú xã Cẩm Hưng), nạn nhân mất tích cuối cùng trong vụ chìm tàu cá trên biển Hà Tĩnh, đã được tìm thấy.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cùng lực lượng chức năng và ngư dân tìm kiếm nạn nhân mất tích. (Ảnh: Hồ Thọ).

Thi thể nạn nhân được phát hiện vào khoảng hơn 10h cùng ngày, cách bờ biển Thiên Cầm khoảng 2 hải lý. Đến 12h, thi thể đang được đưa vào đất liền để thực hiện các thủ tục theo quy định, trước khi bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 5h ngày 28/10, tàu cá mang số hiệu HT-90377-TS do anh Lê Văn Luyện (trú thôn Bắc Lộc, xã Cẩm Trung) làm chủ gặp sự cố hỏng máy khi đang khai thác hải sản trên biển, dẫn đến chìm tàu. Vị trí tàu chìm gần đảo Bớc, cách bờ khoảng 2 hải lý.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 5 ngư dân. Trong đó, 3 người được ứng cứu, 2 người mất tích là ông Nguyễn Văn Thế và anh Lê Viết Hà (SN 1988, trú xã Cẩm Trung).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Thiên Cầm phối hợp với chính quyền địa phương và ngư dân triển khai tìm kiếm, cứu nạn.

Đến gần 12h ngày 28/10, các thợ lặn phát hiện anh Lê Viết Hà trong boong tàu chìm. Nạn nhân được xác định đã tử vong.

Theo chính quyền địa phương, trong những ngày tìm kiếm, vùng biển Hà Tĩnh có mưa, sóng lớn, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu nạn.

Việc tìm thấy thi thể ông Nguyễn Văn Thế đã kết thúc công tác tìm kiếm hai ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu cá nói trên.