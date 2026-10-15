Tìm thấy ngư dân mất tích gần 2 ngày trên biển

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thông tin, ngư dân mất tích là ông Nguyễn Tiến Châu, 56 tuổi, trú tại thôn Tân Hải, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh. Khoảng 15 giờ ngày 13/10, ông Châu rời tàu cá HT-30421.TS, lên thuyền thúng để đi câu mực rồi bị sóng đánh trôi dạt, mất tích trên biển.

Đến 5 giờ ngày 15/10, ông Nguyễn Xuân Thắng, 56 tuổi, trú tại xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị là chủ tàu cá QB-22313.TS cùng 2 thuyền viên trên tàu phát hiện ông Châu ngồi trên thuyền thúng, trôi dạt cách bờ khoảng 6 hải lý.

Ngư dân Nguyễn Tiến Châu được đưa về bờ an toàn sau 2 ngày mất tích trên biển

Ngư dân trên tàu cá QB-22313.TS đã ứng cứu, đưa ông Châu vào bờ an toàn. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã cử cán bộ kiểm tra sức khoẻ nạn nhân, đồng thời liên hệ gia đình đón người này về nhà.

Cũng trong ngày 15/10, Đồn Biên phòng Roòn, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp hỗ trợ 1 ngư dân 40 tuổi, trú tại xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị bị thương khi đánh bắt hải sản trên biển. Ngư dân này bị gãy xương gò má do dây tời dứt văng trúng mặt.