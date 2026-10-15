English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tìm thấy ngư dân mất tích gần 2 ngày trên biển

Thứ Năm, 16:16, 15/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau gần 2 ngày ngư dân mất tích trên biển đã được một tàu cá tỉnh Quảng Trị phát hiện khi đang ở trên chiếc thuyền thúng trôi dạt cách bờ 6 hải lý.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thông tin, ngư dân mất tích là ông Nguyễn Tiến Châu, 56 tuổi, trú tại thôn Tân Hải, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh. Khoảng 15 giờ ngày 13/10, ông Châu rời tàu cá HT-30421.TS, lên thuyền thúng để đi câu mực rồi bị sóng đánh trôi dạt, mất tích trên biển.

Đến 5 giờ ngày 15/10, ông Nguyễn Xuân Thắng, 56 tuổi, trú tại xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị là chủ tàu cá QB-22313.TS cùng 2 thuyền viên trên tàu phát hiện ông Châu ngồi trên thuyền thúng, trôi dạt cách bờ khoảng 6 hải lý.

tim thay ngu dan mat tich gan 2 ngay tren bien hinh anh 1
Ngư dân Nguyễn Tiến Châu được đưa về bờ an toàn sau 2 ngày mất tích trên biển

Ngư dân trên tàu cá QB-22313.TS đã ứng cứu, đưa ông Châu vào bờ an toàn. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã cử cán bộ kiểm tra sức khoẻ nạn nhân, đồng thời liên hệ gia đình đón người này về nhà.

Cũng trong ngày 15/10, Đồn Biên phòng Roòn, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp hỗ trợ 1 ngư dân 40 tuổi, trú tại xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị bị thương khi đánh bắt hải sản trên biển. Ngư dân này bị gãy xương gò má do dây tời dứt văng trúng mặt.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bác sĩ vượt biển cứu ngư dân nghi bị nhồi máu cơ tim trên tàu cá ngoài khơi xa
Bác sĩ vượt biển cứu ngư dân nghi bị nhồi máu cơ tim trên tàu cá ngoài khơi xa

VOV.VN - Một ngư dân trên tàu cá QNa 90298 TS bất ngờ tức ngực, khó thở, người tím tái khi đang hành nghề trên biển, nghi bị nhồi máu cơ tim. Tàu SAR 631 cùng 2 bác sĩ đã vượt biển, đưa bệnh nhân về Đà Nẵng cấp cứu an toàn.

Bác sĩ vượt biển cứu ngư dân nghi bị nhồi máu cơ tim trên tàu cá ngoài khơi xa

Bác sĩ vượt biển cứu ngư dân nghi bị nhồi máu cơ tim trên tàu cá ngoài khơi xa

VOV.VN - Một ngư dân trên tàu cá QNa 90298 TS bất ngờ tức ngực, khó thở, người tím tái khi đang hành nghề trên biển, nghi bị nhồi máu cơ tim. Tàu SAR 631 cùng 2 bác sĩ đã vượt biển, đưa bệnh nhân về Đà Nẵng cấp cứu an toàn.

Chìm tàu cá ở cửa Gianh, một ngư dân mất tích
Chìm tàu cá ở cửa Gianh, một ngư dân mất tích

VOV.VN - Một tàu cá bị chìm khi đang vào cửa Gianh, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) khiến 1 ngư dân mất tích. Bộ đội biên phòng tuyến biển cùng các lực lượng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân.

Chìm tàu cá ở cửa Gianh, một ngư dân mất tích

Chìm tàu cá ở cửa Gianh, một ngư dân mất tích

VOV.VN - Một tàu cá bị chìm khi đang vào cửa Gianh, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) khiến 1 ngư dân mất tích. Bộ đội biên phòng tuyến biển cùng các lực lượng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân.

Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân gặp nguy hiểm
Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân gặp nguy hiểm

VOV.VN - Bệnh xá đảo Song Tử Tây, Đặc khu Trường Sa vừa cấp cứu ngư dân Huỳnh Ngọc Triều, 38 tuổi, thuyền viên tàu cá QNA 90444 TS, bị đau thắt ngực và khó thở khi đang đánh bắt trên ngư trường Trường Sa.

Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân gặp nguy hiểm

Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân gặp nguy hiểm

VOV.VN - Bệnh xá đảo Song Tử Tây, Đặc khu Trường Sa vừa cấp cứu ngư dân Huỳnh Ngọc Triều, 38 tuổi, thuyền viên tàu cá QNA 90444 TS, bị đau thắt ngực và khó thở khi đang đánh bắt trên ngư trường Trường Sa.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục