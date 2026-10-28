English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tàu cá chìm trên biển Hà Tĩnh, 1 người tử vong, 1 người mất tích

Thứ Tư, 16:22, 28/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tàu cá chở 5 ngư dân Hà Tĩnh bị chìm khi đang đánh bắt hải sản cách bờ khoảng 2 hải lý. Ba người được ứng cứu, một người được tìm thấy đã tử vong, người còn lại đang mất tích.

 

Chiều 28/10, lãnh đạo xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khoảng 5h cùng ngày, tàu cá số hiệu HT-90377-TS do anh Lê Văn Luyện (trú thôn Bắc Lộc, xã Cẩm Trung) làm chủ gặp sự cố hỏng máy khi đang khai thác hải sản trên biển, dẫn đến chìm tàu.

tau ca chim tren bien ha tinh, 1 nguoi tu vong, 1 nguoi mat tich hinh anh 1
Tàu cá tham gia tìm kiến ngư dân đang mất tích trên biển. (Ảnh: Hồ Thọ)

Vị trí tàu chìm gần đảo Bớc, cách bờ khoảng 2 hải lý. Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 5 ngư dân. Trong đó, 3 người được ứng cứu, 2 người mất tích.

Hai ngư dân mất tích được xác định là ông Nguyễn Văn Thế (SN 1976, trú xã Cẩm Hưng) và anh Lê Viết Hà (SN 1988, trú xã Cẩm Trung).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phối hợp với các tàu cá của ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm những người mất tích.

Đến gần 12h cùng ngày, các thợ lặn phát hiện anh Lê Viết Hà trong boong tàu chìm. Nạn nhân được xác định đã tử vong.

Theo chính quyền địa phương, từ thời điểm tàu chìm đến nay, vùng biển Hà Tĩnh có mưa, sóng lớn, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Hiện lực lượng chức năng cùng các thợ lặn đang nỗ lực tìm kiếm ngư dân còn mất tích.

Bá Thăng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Một tàu cá có 4 lao động bị chìm tại khu vực biển gần mỏ Sư Tử Trắng
Một tàu cá có 4 lao động bị chìm tại khu vực biển gần mỏ Sư Tử Trắng

VOV.VN - Chiều 21/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng cho biết, một tàu cá bị chìm tại khu vực biển gần mỏ Sư Tử Trắng. Hiện lực lượng chức năng đã thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động gần khu vực trên có biện pháp hỗ trợ, cứu nạn.

Một tàu cá có 4 lao động bị chìm tại khu vực biển gần mỏ Sư Tử Trắng

Một tàu cá có 4 lao động bị chìm tại khu vực biển gần mỏ Sư Tử Trắng

VOV.VN - Chiều 21/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng cho biết, một tàu cá bị chìm tại khu vực biển gần mỏ Sư Tử Trắng. Hiện lực lượng chức năng đã thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động gần khu vực trên có biện pháp hỗ trợ, cứu nạn.

Chìm tàu cá khi đang vào bờ, trên tàu có 4 ngư dân
Chìm tàu cá khi đang vào bờ, trên tàu có 4 ngư dân

VOV.VN - Sáng nay (21/10), 1 tàu cá của ngư dân xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) khi đang trên đường vào cửa Roòn thì bị mắc cạn rồi chìm. 4 thuyền viên trên tàu đã tự bơi vào bờ an toàn.

Chìm tàu cá khi đang vào bờ, trên tàu có 4 ngư dân

Chìm tàu cá khi đang vào bờ, trên tàu có 4 ngư dân

VOV.VN - Sáng nay (21/10), 1 tàu cá của ngư dân xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) khi đang trên đường vào cửa Roòn thì bị mắc cạn rồi chìm. 4 thuyền viên trên tàu đã tự bơi vào bờ an toàn.

Cứu 5 ngư dân Nghệ An trôi dạt trên biển vì chìm tàu cá
Cứu 5 ngư dân Nghệ An trôi dạt trên biển vì chìm tàu cá

VOV.VN - Ngày 15/10, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp nhận 5 ngư dân tỉnh Nghệ An được một tàu cá cứu vớt sau khi gặp nạn trên biển.

Cứu 5 ngư dân Nghệ An trôi dạt trên biển vì chìm tàu cá

Cứu 5 ngư dân Nghệ An trôi dạt trên biển vì chìm tàu cá

VOV.VN - Ngày 15/10, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp nhận 5 ngư dân tỉnh Nghệ An được một tàu cá cứu vớt sau khi gặp nạn trên biển.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục