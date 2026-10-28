Tàu cá chìm trên biển Hà Tĩnh, 1 người tử vong, 1 người mất tích

Chiều 28/10, lãnh đạo xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khoảng 5h cùng ngày, tàu cá số hiệu HT-90377-TS do anh Lê Văn Luyện (trú thôn Bắc Lộc, xã Cẩm Trung) làm chủ gặp sự cố hỏng máy khi đang khai thác hải sản trên biển, dẫn đến chìm tàu.

Tàu cá tham gia tìm kiến ngư dân đang mất tích trên biển. (Ảnh: Hồ Thọ)

Vị trí tàu chìm gần đảo Bớc, cách bờ khoảng 2 hải lý. Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 5 ngư dân. Trong đó, 3 người được ứng cứu, 2 người mất tích.

Hai ngư dân mất tích được xác định là ông Nguyễn Văn Thế (SN 1976, trú xã Cẩm Hưng) và anh Lê Viết Hà (SN 1988, trú xã Cẩm Trung).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phối hợp với các tàu cá của ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm những người mất tích.

Đến gần 12h cùng ngày, các thợ lặn phát hiện anh Lê Viết Hà trong boong tàu chìm. Nạn nhân được xác định đã tử vong.

Theo chính quyền địa phương, từ thời điểm tàu chìm đến nay, vùng biển Hà Tĩnh có mưa, sóng lớn, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Hiện lực lượng chức năng cùng các thợ lặn đang nỗ lực tìm kiếm ngư dân còn mất tích.