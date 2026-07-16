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Sơn La vừa khắc phục hậu quả, vừa ứng phó mưa lớn trên các tuyến giao thông

Thứ Năm, 17:51, 16/07/2026
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VOV.VN - Với hơn 1.000 vị trí sạt lở taluy dương, sa bồi mặt đường… các lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ trên các tuyến giao thông, đồng thời chủ động phương án ứng phó với các đợt mưa lớn tiếp diễn.

Từ ngày 4/7 đến nay, ảnh hưởng của cơn bão số 1, hoàn lưu sau bão và các đợt mưa liên tiếp đã gây thiệt hại lớn trên các tuyến giao thông của tỉnh Sơn La; đặc biệt là các tuyến quốc lộ 279, quốc lộ 279D, đường tỉnh 109, đường tỉnh 106 (khu vực huyện Mường La cũ)…

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Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề trên các tuyến đường giao thông ở Sơn La.

Theo thống kê, có hơn 1.000 vị trí bị sạt lở taluy dương, sa bồi mặt đường, cống, rãnh, đất đá các loại, trong đó hơn 430 vị trí trên quốc lộ, trên 640 vị trí tỉnh lộ; cùng hàng chục vị trí sạt ta luy âm, ngập nước, hư hỏng rãnh dọc, xói lề đường… gây ách tắc giao thông cục bộ nhiều điểm.

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Nhiều vị trí bị sạt lở, đất đá tràn ra mặt đường.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông I Sơn La, ngay sau khi xảy ra sự cố thiên tai, đơn vị đã tổ chức khắc phục, đảm bảo giao thông theo phương châm 4 tại chỗ, huy động máy xúc, ô tô, nhân lực dải đều trên toàn tuyến… đến nay toàn bộ các điểm ách tắc đã thông xe. Sau khi đảm bảo cho các phương tiện lưu thông, đơn vị tiếp tục triển khai hót dọn triệt để, khôi phục hiện trạng mặt đường

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Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông I Sơn La cho biết, đơn vị đang vừa khắc phục hậu quả, vừa sẵn sàng ứng phó với các đợt mưa lớn tiếp diễn.

"Hiện nay trên cụm các tuyến khu vực Mường La, công ty đang tăng cường máy móc, thiết bị, nhân lực để tổ chức thi công hoàn trả hiện trạng mặt đường trong thời gian sớm nhất; phấn đấu hoàn thành khắc phục trước tiến độ đề ra, đảm bảo cho bà con đi lại an toàn. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trên các tuyến đường chúng tôi đều đang sẵn sàng nhân lực và phương tiện, trực 24/24 tại các vị trí xung yếu, thông tin liên lạc thường xuyên, kịp thời, cố gắng khi sự cố xảy ra thì chỉ trong vòng 30 phút đổ lại là có phương án xử lý kịp thời", ông Hùng nói.

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Phương tiện máy móc, nhân lực được huy động khắc phục hậu quả mưa lũ trên quốc lộ 279D
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Sau khi thông xe, tiếp tục hót dọn để sớm hoàn trả hiện trạng mặt đường.

Trước những thiệt hại nặng nề về hạ tầng giao thông, ngày 12/7 vừa qua, UBND tỉnh Sơn La đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với mưa lũ, làm ảnh hưởng, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để vừa khắc phục hậu quả và chủ động ứng phó với những đợt mưa lũ trong thời gian tới.

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Vị trí bị xói trôi 1/2 mặt đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.
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Khu vực bị xói trôi 1/2 mặt đường sau khi được khắc phục.
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Sơn La đẩy nhanh tiến độ di dân khỏi vùng sạt lở, lũ quét nguy hiểm

VOV.VN - Mỗi khi có mưa lớn xảy ra, nỗi lo sạt lở đất lại bao trùm nhiều bản làng ở xã Mường La - thường chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ ống, lũ quét của tỉnh Sơn La. Cùng với chủ động ứng phó, chính quyền xã hiện đang tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ di dời dân ra khỏi những khu vực có nguy cơ cao bị lũ quét

 

Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc
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