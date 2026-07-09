Gần 20 ngôi nhà thiệt hại do mưa lớn, sạt lở đất ở Sơn La

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường Sơn La, 1 người bị thương nhẹ do đá lăn vào xe ô tô khi đang lưu thông trên Quốc lộ 279D; gần 20 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó 2 nhà bị sập đổ hoàn toàn tại xã Mường Sại, Quỳnh Nhai; 5 nhà phải di dời khẩn cấp, các nhà còn lại bị đất đá sạt lở vào đang được theo dõi.

Sạt lở đất làm sập đổ nhà dân tại xã Mường Sại

Sạt lở đất, đá lăn cũng làm ách tắc 8 điểm giao thông trên các quốc lộ 279, 279D, đường tỉnh 103B và 107… Tại khu vực vùng lòng hồ xã Mường Giôn, 2 thuyền bị chìm hiện tại chưa trục vớt được.

Lực lượng biên phòng giúp người dân xã Lóng Phiêng di dời tài sản tới khu vực an toàn

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, các sở, ngành, UBND các xã đã khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Đối với nhà thiệt hại sập đổ và phải di dời khẩn cấp, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã đã huy động lực lượng giúp đỡ người dân tiến hành tháo dỡ, di dời tài sản ra khu vực an toàn. Toàn bộ các vị trí ách tắc lãnh đạo Sở Xây dựng và UBND các xã đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương bố trí lực lượng bảo đảm giao thông.

Sạt lở đất gây ách tắc nhiều điểm giao thông trên quốc lộ và tỉnh lộ tại Sơn La

Theo dự báo, đêm 9 và ngày 10/7, ở tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi trên 100mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Các địa phương đang tiếp tục triển khai các biện pháp để chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.