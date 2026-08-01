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Bộ đội Biên phòng Sơn La hỗ trợ khắc phục sạt lở, tắc đường do mưa lớn

Thứ Bảy, 19:01, 01/08/2026
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VOV.VN - Từ sáng 1/8, nhiều địa phương trong tỉnh Sơn La có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to kéo dài. Mưa lớn đã gây sạt lở tại một số vị trí trên các tuyến giao thông.

Tại tỉnh lộ 103,  đoạn  qua địa phận bản Nà Cài, xã Yên Sơn (Sơn La), đường đi Cửa khẩu phụ Nà Cài, mưa lớn xảy ra, cộng với ảnh hưởng các đợt mưa lớn kéo dài trước đó đã khiến đất mất kết dính, gây sạt lở tà luy dương, với khối lượng đất đá sạt trượt khoảng 100m3. Đất, đá chặn ngang trục đường giao thông, khiến giao thông ách tắc.

bo doi bien phong son la ho tro khac phuc sat lo, tac duong do mua lon hinh anh 1
Bộ đội Biên phòng Sơn La hỗ trợ khắc phục sạt lở, tắc đường do mưa lớn

Ngay sau khi sạt lở xảy ra, các lực lượng tại chỗ đã khẩn trương có mặt để triển khai công tác khắc phục. Riêng Đồn Biên phòng Chiềng On (thuộc Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La) đã cử 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng quân sự, dân quân xã Yên Sơn khắc phục, đến 10h cùng ngày đã thông đường, tạo điều kiện để người dân đi lại và giao thương thuận lợi.

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Nhiều khu vực bị sạt lở nghiêm trọng

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, sẽ tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to cho hầu khắp các địa phương tỉnh Sơn La. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, làm giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông gây nguy hiểm cho tính mạng con người.

Mưa lớn cục bộ cũng có khả năng gây ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực có địa hình dốc như ven sông suối, sườn đồi, các công trình đang thi công và ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vì vậy chính quyền các địa phương và người dân cần chú ý theo dõi và chủ động phòng tránh để giảm thiểu các thiệt hại.

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Đại tá Đậu Thanh Quang giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Sơn La

VOV.VN - Chiều 31/7, Bộ CHQS tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh. Ông Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La và Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 chủ trì hội nghị.

Thu Thùy, Mai Cảnh/VOV-Tây Bắc
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