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Nước lũ dâng nhanh, cuốn trôi 1 ô tô ở Sơn La

Thứ Hai, 05:16, 13/07/2026
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VOV.VN - Cuối giờ chiều ngày 12/7, do mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng nhanh, đã cuốn trôi một xe ô tô đang lưu thông trên đường tại xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Thông tin ban đầu cho biết, cuối giờ chiều nay (12/7), một ô tô khi di chuyển qua khu vực cầu tại bản Tông Hùm, xã Sốp Cộp (khu vực xã Mường Và cũ), tỉnh Sơn La, đã bị dòng nước lũ dâng nhanh cuốn trôi và mắc kẹt.

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Xe ô tô bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ. (Ảnh: T.T.S.C)

Người điều khiển phương tiện không phải người địa phương nên có thể chưa nắm rõ địa hình cũng như diễn biến bất thường của nước lũ. May mắn, người này đã thoát ra ngoài an toàn.

Ngay khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã khẩn trương đến hiện trường, huy động lực lượng, phương tiện tổ chức cứu hộ, cứu nạn, đưa xe ô tô bị mắc kẹt ra khỏi dòng nước lũ.

 

Theo dự báo, tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa tại nhiều nơi. Nước tại các cầu, ngầm tràn và suối có thể dâng nhanh. Người tham gia giao thông tuyệt đối không cố điều khiển phương tiện đi qua khi nước chảy xiết, không xác định được độ sâu hoặc không nhìn rõ mặt đường.

Với những người chưa thông thuộc địa hình, nên hỏi kỹ người dân địa phương, theo dõi cảnh báo của cơ quan chức năng và lựa chọn tuyến đường an toàn trước khi di chuyển.

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Lai Châu: Tìm thấy nam thanh niên bị lũ cuốn khi qua đập tràn

VOV.VN - Sau nhiều giờ huy động lực lượng tìm kiếm xuyên đêm trong điều kiện mưa lớn, nước lũ chảy xiết và địa hình hiểm trở, các lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đã tìm thấy thi thể nam thanh niên bị nước cuốn trôi khi điều khiển xe máy qua đập tràn trên tỉnh lộ 130.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc
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