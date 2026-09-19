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Tìm thấy thi thể nữ sinh trên sông Cầu, Thái Nguyên

Thứ Bảy, 21:29, 19/09/2026
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VOV.VN - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, tối 19/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nữ sinh nghi nhảy cầu Bến Tượng, cách vị trí cầu khoảng 150m.

Tối 19/9, lãnh đạo UBND phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh ở gần khu vực cầu Bến Tượng.

Theo vị lãnh đạo này, nữ sinh được xác định là Đỗ Hoàng N. (SN 2010), trú phường Linh Sơn.

Khoảng 11h ngày 19/9, người dân phát hiện nữ sinh ngồi tại khu vực lan can cầu Bến Tượng, nối phường Phan Đình Phùng và phường Linh Sơn, sau đó nghi nhảy xuống sông Cầu.

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Khoảng 18h35, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh nghi nhảy cầu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc xe điện dưới gầm cầu và thẻ học sinh của nữ sinh trên cầu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND phường Phan Đình Phùng chỉ đạo các lực lượng phối hợp tìm kiếm. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên triển khai tìm kiếm dưới sông.

Đến khoảng 18h35 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nữ sinh, cách cầu Bến Tượng khoảng 150m.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang thực hiện các thủ tục khám nghiệm theo quy định.

Khu vực sông Cầu dưới cầu Bến Tượng có mực nước cao, dòng chảy khá xiết, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Văn Chương/VTC News
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