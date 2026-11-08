Bế mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026

Diễn ra trong 9 ngày, từ 30/10 đến 7/11, Festival mang đến chuỗi hoạt động phong phú trên các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thương mại, du lịch và giao lưu quốc tế. Nổi bật là chương trình khai mạc “Tráng ca miền gió ngàn - Tinh hoa trà Việt”, Lễ rước Trà khai hội, Diễn đàn Kinh tế Trà quốc tế 2026, các hoạt động giao lưu, thưởng trà tại 5 vùng chè tiêu biểu và cuộc thi “World Master Tea Vietnam” năm 2026. Theo thống kê, từ ngày 29/10 đến 6/11, Festival ước đón trên 260.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên

Một dấu ấn đặc biệt của Festival năm nay là “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự ghi nhận những giá trị văn hóa được hình thành, gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục bảo tồn di sản gắn với phát triển ngành chè theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Phát biểu tại chương trình bế mạc, ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng định, Festival đã tạo không gian kết nối, góp phần nâng tầm thương hiệu Trà Thái Nguyên, quảng bá hình ảnh địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế.

“Đây không chỉ là dịp tôn vinh, quảng bá những giá trị đặc sắc của cây chè, sản phẩm trà và văn hóa trà Thái Nguyên, mà còn là cơ hội tăng cường giao lưu, kết nối, mở rộng hợp tác, xúc tiến thương mại, du lịch; giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế. Việc ‘Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên’ được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là sự ghi nhận xứng đáng đối với những giá trị được hình thành, gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Đây cũng là trách nhiệm đặt ra với tỉnh trong việc tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản, gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn văn hóa truyền thống với phát triển ngành chè theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và đời sống của người làm chè", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng nhấn mạnh.

Trao giải Cuộc thi “World Master Tea Vietnam” năm 2026

Tại chương trình, Ban Tổ chức công bố quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên. Cuộc thi “World Master Tea Vietnam” năm 2026 cũng vinh danh thí sinh Lý Thu Hằng (Hà Nội) đạt danh hiệu Quán quân với giải thưởng tổng trị giá 100 triệu đồng; thí sinh Đặng Trần Thủy Tiên (Hải Phòng) được trao danh hiệu Đại sứ Văn hóa Trà World Master Tea Vietnam năm 2026.