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Bộ Công an bàn giao 500 căn nhà tặng đồng bào Cà Mau

Thứ Năm, 18:01, 25/06/2026
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VOV.VN - Ngày 25/6, tại Khu di tích lịch sử Hòn Đá Bạc, tỉnh Cà Mau, Bộ Công an tổ chức Lễ khánh thành công trình lịch sử cách mạng Hòn Đá Bạc và bàn giao 500 căn nhà tặng đồng bào trên địa bàn.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, đến thời điểm hiện nay, Bộ Công an đã chủ trì và phối hợp với các địa phương xây dựng hơn 33.000 căn nhà với kinh phí gần 3.000 tỷ đồng.

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Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Riêng năm 2026, Bộ Công an tập trung cải tạo, sửa chữa và xây mới hàng ngàn căn nhà, những điểm trường, Trung tâm y tế, các công trình văn hóa lịch sử tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, địa bàn khó khăn, với tổng kinh phí hàng nghìn tỷ đồng để tặng đồng bào nghèo, đồng bào khó khăn, gia đình chính sách, có công với cách mạng trên địa bàn cả nước.

Tại Cà Mau - mảnh đất anh hùng, dịp này Công an nhân dân bàn giao đến bà con 500 căn nhà và đó là những mái nhà tình nghĩa của lực lượng. Thượng tướng Phạm Thế Tùng tin tưởng, những ngôi nhà mới kiên cố, khang trang, sạch đẹp sẽ giúp bà con nhân dân ổn định và yên tâm lao động, sản xuất, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, tích cực tham gia bảo đảm an ninh, trật tự cơ sở và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, chiến lược của Đảng, Nhà nước.

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Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình nâng cấp di tích và bàn giao nhà.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng mong muốn, các cơ quan, ban ngành ở Trung ương, địa phương và các tập đoàn kinh tế, tài chính, các doanh nghiệp mạnh tiếp tục sát cánh cùng lực lượng Công an nhân dân, hỗ trợ bà con nhân dân thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an với các địa phương trong cả nước, nhất là đối với các vùng đồng bào dân tộc, nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cho biết, Di tích lịch sử quốc gia Hòn Đá Bạc không chỉ là danh lam thắng cảnh mà còn gắn liền với chiến công oanh liệt của lực lượng An ninh nhân dân, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần mưu trí, dũng cảm của lực lượng Công an.

Sự kiện khánh thành khu di tích và trao tặng 500 căn nhà cho người dân là dấu mốc giàu ý nghĩa lịch sử cách mạng, nhân văn sâu sắc, là minh chứng sinh động cho tinh thần “uống nước nhớ nguồn” và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

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Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tại buổi lễ.
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Dịp này, Bộ Công an cũng trao tặng thêm nhiều phần quà cho hộ nghèo, khó khăn và lực lượng chức năng tại địa phương.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và các nhà tài trợ đã dành nguồn lực quý báu hỗ trợ. Ông Hải cũng gửi gắm mong muốn, tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, nhà hảo tâm hỗ trợ cho tỉnh Cà Mau trong công tác bảo tồn lịch sử và an sinh xã hội.

Hoạt động này của Bộ Công an hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026), và 42 năm chiến thắng Kế hoạch phản gián CM12 (09/9/1984-09/9/2026).

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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