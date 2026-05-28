Đại lễ Phật đản tại Huế hướng về cộng đồng, giúp đỡ người nghèo

Những ngày này, khắp các tuyến đường, khu dân cư và chùa chiền ở thành phố Huế rực rỡ đèn lồng và biểu tượng hoa sen mừng Đại lễ Phật đản. Từ hơn 300 ngôi chùa nổi tiếng ở trung tâm thành phố đến các tự viện tại 40 phường, xã trên địa bàn thành phố đều được trang hoàng, thiết kế lễ đài đón mừng Phật đản.

Các chùa ở Huế trang hoàng trong mùa Phật Đản

Ông Huỳnh Văn Kháng, Phật tử ở phường Thủy Xuân, thành phố Huế tâm niệm, mỗi mùa Phật đản là dịp để người dân hướng tâm thiện lành, cầu mong quốc thái dân an, cuộc sống bình yên.

“Nhân ngày Phật đản thì vấn đề hướng về những việc làm mang tính từ bi của đạo Phật. Ngoài việc chúng tôi cúng dường, đối với nơi từ viện chúng tôi đang sinh hoạt cũng như hướng các việc làm từ thiện thì ngay trong tổ chức, chúng tôi cũng tổ chức từ thiện đối với một số đoàn sinh hoàn cảnh khó khăn bằng những hình thức ví dụ như vừa tặng quà, vừa góp đèn, cờ cho gia đình đó cùng đón mừng ngày Phật đản”.

Bà con Phật tử mua cờ, lồng đèn về trang hoàng trong mùa Phật đản

Hiện nay, nhiều chùa và phật tử trên địa bàn thành phố Huế tổ chức các hoạt động thiện nguyện, trao quà giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn và bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn. Sư cô Liên Trí, Phó Trưởng Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế cho biết, dịp lễ Phật đản năm nay, Giáo hội Phật giáo đã trao hơn 1.000 suất quà giúp các hộ khó khăn, bệnh nhân ung thư nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế; hỗ trợ nhiều gia đình khó khăn ở vùng miền núi, vùng sâu vùng xa.

“Đạo Phật lấy phương châm từ bi, cứu khổ. Trong từ thiện thì gọi là tâm từ mở ra, khổ đau khép lại, nghĩa là mình trao đi một chút quà, trao một sinh kế, thì mong mọi người sống một cách an vui. Món quà thì không phải giá trị cao nhưng mà đó là một tâm từ giữa con người với con người. Từ trái tim đến với trái tim. Mình là con Phật, cho nên mình muốn thể hiện lòng từ bi như vậy”.

Không khí đón chào Phật đản tại Huế

Chùa Từ Đàm chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570

Ngoài chương trình chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế, các chùa và cơ sở tự viện tại các địa phương cũng tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, góp phần chăm lo đời sống người dân theo tinh thần từ bi, cứu khổ của đạo Phật. Trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản năm nay, nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh được tổ chức như lễ thắp sáng 7 đóa sen trên sông Hương, triển lãm văn hóa Phật giáo, liên hoan ẩm thực chay, diễu hành xe hoa, lễ Mộc dục, lễ rước Phật và Đại lễ chính thức tại Tổ đình Từ Đàm vào ngày Rằm tháng Tư âm lịch.

Khắp các tuyến đường thành phố Huế rực rỡ cờ hoa, đèn lồng và biểu tượng hoa sen mừng Đại lễ Phật đản

Hòa thượng Thích Khế Chơn, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế cho biết, Đại lễ Phật đản là dịp để tăng ni, phật tử phát huy tinh thần đoàn kết, sống hướng thiện và lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng.

“Con người sống biết mình và chúng sinh là điều xã hội rất cần thiết. Cho nên lời khuyên của đức Phật mấy nghìn năm trước vẫn vang vọng, mỗi mùa Phật đản về, chúng ta cố gắng thực hiện phát huy tinh thần của người con Phật xuất gia và tại gia trên con đường cầu sự giải thoát. Có như thế cúng dường Phật Đản lại thêm nhiều ý nghĩa sâu sắc”.