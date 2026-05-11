Đà Nẵng hỗ trợ 700 triệu đồng tại Chương trình “Hành trình nhân ái vì cộng đồng”

Tại Chương trình, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng và các nhà hảo tâm trao 110 triệu đồng xây nhà Chữ thập đỏ tặng bà Lê Thị Bích Ngọc, trú tại thôn Đầu Gò, xã Thượng Đức. Bà Ngọc thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn, sống trong nhà tạm lợp tôn, không có việc làm ổn định.

Các đơn vị hỗ trợ kinh phí xây nhà Chữ thập đỏ tặng bà Lê Thị Bích Ngọc

Dịp này, các nhà hảo tâm còn tặng quà, trao học bổng, tặng xe đạp, đồ dùng học tập học sinh và hỗ trợ 87 thẻ bảo hiểm y tế giúp các gia đình khó khăn tại xã Thượng Đức; hỗ trợ bếp ăn bán trú, tặng sữa cho học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đại Sơn, xã Thượng Đức. Tổng kinh phí các hoạt động đợt này gần 700 triệu đồng.

Tặng quà người dân hoàn cảnh khó khăn tại xã Thượng Đức

Tháng Nhân đạo năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng diễn ra từ ngày 1/5 đến 31/5. Ông Nguyễn Tiến Lâm, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng cho biết, Hội Chữ thập đỏ thành phố đặt mục tiêu vận động được 8 tỷ đồng để hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn, yếu thế.

Các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ gần 700 triệu đồng tại Chương trình “Hành trình nhân ái vì cộng đồng” 2026

Trao xe đạp tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn

Ông Lê Tấn Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng trao học bổng tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn

“Thông qua chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cám ơn tấm lòng của tất cả các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân đã đồng hành với Hội Chữ thập đỏ thành phố để thực hiện chương trình chăm lo cho học sinh và người dân khó khăn. Mong rằng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng để thực hiện tốt Tháng Nhân đạo 2026, chung tay chăm lo các đối tượng khó khăn, yếu thế, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, miền núi", ông Nguyễn Tiến Lâm cho hay.