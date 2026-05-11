Đà Nẵng hỗ trợ 700 triệu đồng tại Chương trình “Hành trình nhân ái vì cộng đồng”

Thứ Hai, 20:56, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 11/5, tại xã Thượng Đức, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị hảo tâm tổ chức chương trình "Hành trình nhân ái vì cộng đồng” năm 2026. Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026.

Tại Chương trình, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng và các nhà hảo tâm trao 110 triệu đồng xây nhà Chữ thập đỏ tặng bà Lê Thị Bích Ngọc, trú tại thôn Đầu Gò, xã Thượng Đức. Bà Ngọc thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn, sống trong nhà tạm lợp tôn, không có việc làm ổn định.

Các đơn vị hỗ trợ kinh phí xây nhà Chữ thập đỏ tặng bà Lê Thị Bích Ngọc

Dịp này, các nhà hảo tâm còn tặng quà, trao học bổng, tặng xe đạp, đồ dùng học tập học sinh và hỗ trợ 87 thẻ bảo hiểm y tế giúp các gia đình khó khăn tại xã Thượng Đức; hỗ trợ bếp ăn bán trú, tặng sữa cho học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đại Sơn, xã Thượng Đức. Tổng kinh phí các hoạt động đợt này gần 700 triệu đồng.

Tặng quà người dân hoàn cảnh khó khăn tại xã Thượng Đức

Tháng Nhân đạo năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng diễn ra từ ngày 1/5 đến 31/5. Ông Nguyễn Tiến Lâm, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng cho biết, Hội Chữ thập đỏ thành phố đặt mục tiêu vận động được 8 tỷ đồng để hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. 

Các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ gần 700 triệu đồng tại Chương trình “Hành trình nhân ái vì cộng đồng” 2026  
Trao xe đạp tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn
Ông Lê Tấn Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng trao học bổng tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn

“Thông qua chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cám ơn tấm lòng của tất cả các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân đã đồng hành với Hội Chữ thập đỏ thành phố để thực hiện chương trình chăm lo cho học sinh và người dân khó khăn. Mong rằng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng để thực hiện tốt Tháng Nhân đạo 2026, chung tay chăm lo các đối tượng khó khăn, yếu thế, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, miền núi", ông Nguyễn Tiến Lâm cho hay.

Tuyết Lê/VOV- Miền Trung
Tag: Đà Nẵng Hành trình nhân ái vì cộng đồng hỗ trợ người nghèo tháng nhân đạo
Trao 1.000 suất quà tặng người lao động khó khăn ở Đà Nẵng trong Tháng Công nhân

VOV.VN - Tháng Công nhân diễn ra từ ngày 1/5 đến 31/5, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trao 1.000 suất quà tặng người lao động khó khăn.

Hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Đây là một trong những nội dung tại Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030 vừa được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký phê duyệt tại Quyết định số 777/QĐ-TTg ngày 30/4/2026.

Phó Chủ tịch nước tặng quà cho hộ chính sách, công nhân, trẻ em nghèo Vĩnh Long

VOV.VN - Chiều 28/4, nhân chuyến về thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Long, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác của Trung ương đến dự chương trình tặng quà cho gia đình chính sách, công nhân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Vĩnh Long.

Hà Nội xóa hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

VOV.VN - Nhờ nguồn lực hơn 2.600 tỷ đồng giai đoạn 2021-2025, đời sống đồng bào được nâng lên rõ rệt, đến năm 2024, toàn thành phố không còn hộ nghèo, 100% xã vùng dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới.

“Ngôi nhà xanh” của phụ nữ Quảng Trị bảo vệ môi trường, gây quỹ hỗ trợ người nghèo

VOV.VN - Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị đã triển khai thực hiện nhiều mô hình, hoạt động sáng tạo, để lại dấu ấn đậm nét. Trong đó, mô hình “Ngôi nhà xanh” thu gom phế liệu mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, vừa giữ vệ sinh môi trường, vừa gây quỹ giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn.

