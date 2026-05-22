Đại sứ truyền thông ngành Y chuyển tải kiến thức y khoa sáng tạo và số hóa

“Chuỗi video hướng dẫn chăm sóc mắt sau phẫu thuật đục thủy tinh thể (cườm khô)” của Bệnh viện Mắt TP.HCM là một sản phẩm truyền thông được trao giải "Đại sứ Truyền thông Y tế số" của giải thưởng.

Bệnh viện Mắt TP.HCM mỗi ngày phẫu thuật đục thủy tinh thể (cườm khô) cho từ 200 - 300 bệnh nhân và bệnh nhân xuất viện trong ngày, cần được chăm sóc tại nhà sau phẫu thuật. Dù đã được nhân viên khoa Tổng hợp của bệnh viện căn dặn, hướng dẫn kỹ cách chăm sóc, nhưng nhiều bệnh nhân không nhớ hết, không thực hiện đúng, dẫn đến bị viêm nhiễm mắt sau phẫu thuật.

Từ thực tế đó, nhân viên của khoa Tổng hợp đã xây dựng chuỗi video hướng dẫn chăm sóc mắt sau phẫu thuật đục thủy tinh thể (cườm khô), gồm 8 video clip từ vệ sinh mắt, dùng thuốc đến ăn uống, vận động... theo hình thức trực quan sinh động. Bệnh nhân và người nhà có thể xem các video clip này trên các nền tảng mạng xã hội, bằng cách quét mã QR ngay trên giấy ra viện, hoặc tìm kiếm nội dung chăm sóc mắt sau phẫu thuật trên các nền tảng số của Bệnh viện Mắt.

Tính đến tháng 2/2026, chuỗi video đã đạt gần 50.000 lượt xem trên YouTube, với trung bình hơn 100 lượt xem mỗi ngày, đồng thời được chia sẻ rộng rãi trên các kênh trực tuyến của bệnh viện.

Chuỗi video chăm sóc mắt sau phẫu thuật của Bệnh viện Mắt TP.HCM (ảnh chụp màn hình)

Trước đó, Ban tổ chức Giải thưởng Đại sứ truyền thông ngành y - KMOLs năm 2026 nhận được hơn 130 hồ sơ từ nhiều bệnh viện, cơ sở y tế, trường đại học, chuyên gia và đội ngũ y bác sĩ trên cả nước. Các hồ sơ được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí như giá trị nội dung, tác động xã hội, tính nhân văn, khả năng lan tỏa, tính sáng tạo và hiệu quả truyền thông trên nền tảng số.

Các tập thể, cá nhân nhận Giải thưởng Đại sứ truyền thông ngành y- KMOLs năm 2026

Theo Ban giám khảo, từ các video ngắn trên TikTok, YouTube đến những chiến dịch truyền thông cộng đồng, nhiều cá nhân và tập thể trong ngành y tế đã góp phần đưa kiến thức y khoa chính thống đến gần hơn với người dân.