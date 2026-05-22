  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Đại sứ truyền thông ngành Y chuyển tải kiến thức y khoa sáng tạo và số hóa

Thứ Sáu, 15:21, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 22/5, tại TP.HCM, Báo Tuổi trẻ phối hợp với một số đơn vị tổ chức trao Giải thưởng đề cử Đại sứ truyền thông ngành y- KMOLs năm 2026 cho 20 sản phẩm truyền thông, tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong lĩnh vực này.

 

“Chuỗi video hướng dẫn chăm sóc mắt sau phẫu thuật đục thủy tinh thể (cườm khô)” của Bệnh viện Mắt TP.HCM là một sản phẩm truyền thông được trao giải "Đại sứ Truyền thông Y tế số" của giải thưởng.

Bệnh viện Mắt TP.HCM mỗi ngày phẫu thuật đục thủy tinh thể (cườm khô) cho từ 200 - 300 bệnh nhân và bệnh nhân xuất viện trong ngày, cần được chăm sóc tại nhà sau phẫu thuật. Dù đã được nhân viên khoa Tổng hợp của bệnh viện căn dặn, hướng dẫn kỹ cách chăm sóc, nhưng nhiều bệnh nhân không nhớ hết, không thực hiện đúng, dẫn đến bị viêm nhiễm mắt sau phẫu thuật.

Từ thực tế đó, nhân viên của khoa Tổng hợp đã xây dựng chuỗi video hướng dẫn chăm sóc mắt sau phẫu thuật đục thủy tinh thể (cườm khô), gồm 8 video clip từ vệ sinh mắt, dùng thuốc đến ăn uống, vận động... theo hình thức trực quan sinh động. Bệnh nhân và người nhà có thể  xem các video clip này trên các nền tảng mạng xã hội, bằng cách quét mã QR ngay trên giấy ra viện, hoặc tìm kiếm nội dung chăm sóc mắt sau phẫu thuật trên các nền tảng số của Bệnh viện Mắt.

Tính đến tháng 2/2026, chuỗi video đã đạt gần 50.000 lượt xem trên YouTube, với trung bình hơn 100 lượt xem mỗi ngày, đồng thời được chia sẻ rộng rãi trên các kênh trực tuyến của bệnh viện.

Chuỗi video chăm sóc mắt sau phẫu thuật của Bệnh viện Mắt TP.HCM (ảnh chụp màn hình)

Trước đó, Ban tổ chức Giải thưởng Đại sứ truyền thông ngành y - KMOLs năm 2026 nhận được hơn 130 hồ sơ từ nhiều bệnh viện, cơ sở y tế, trường đại học, chuyên gia và đội ngũ y bác sĩ trên cả nước. Các hồ sơ được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí như giá trị nội dung, tác động xã hội, tính nhân văn, khả năng lan tỏa, tính sáng tạo và hiệu quả truyền thông trên nền tảng số.

Các tập thể, cá nhân nhận Giải thưởng Đại sứ truyền thông ngành y- KMOLs năm 2026

Theo Ban giám khảo, từ các video ngắn trên TikTok, YouTube đến những chiến dịch truyền thông cộng đồng, nhiều cá nhân và tập thể trong ngành y tế đã góp phần đưa kiến thức y khoa chính thống đến gần hơn với người dân.

Minh Hạnh/VOV-TP.HCM
Khám sức khỏe miễn phí toàn dân: Cơ hội phát hiện bệnh sớm cho mọi người dân
VOV.VN - Nhiều người chấp nhận sống chung với bệnh vì lo chi phí, thời gian, thủ tục” – nhận định này phần nào phản ánh thực tế chăm sóc sức khỏe hiện nay. Chủ trương khám sức khỏe miễn phí toàn dân được kỳ vọng giúp phát hiện bệnh sớm từ cơ sở.

TP.HCM đồng loạt ra quân khám sức khỏe toàn dân lớn nhất từ trước đến nay
VOV.VN - Sáng 17/4, tại Công viên Bình Phú, TP.HCM tổ chức Lễ ra quân khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân năm 2026. Tại 168 điểm là các trạm y tế phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố cũng đồng loạt triển khai khám sức khỏe, tầm soát miễn phí cho người dân.

58 bệnh viện ở TP.HCM đồng loạt về xã, phường khám bệnh miễn phí
VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, hưởng ứng ngày Sức khỏe toàn dân (7/4) năm 2026, TP huy động 58 bệnh viện và trung tâm y tế tổ chức khám sàng lọc, tầm soát bệnh miễn phí tại 64 phường, xã, giúp người dân phát hiện sớm bệnh lý ngay tại nơi cư trú.

