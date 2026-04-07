Đội chăm sóc sức khỏe liên tục đến tận nhà dân ở TP.HCM để thăm khám

Sở Y tế TP.HCM cho biết, sáng 7/4, các Đội chăm sóc sức khỏe liên tục đã đi từng nhà dân, đo huyết áp cho người cao tuổi, tư vấn bệnh mạn tính, rà soát nhóm nguy cơ và cập nhật hồ sơ sức khỏe.

Đây là bước đi quan trọng trong việc chuyển y tế cơ sở từ “nơi khám bệnh” sang “nơi quản lý sức khỏe người dân”, từ thụ động sang chủ động, từ dịch vụ đơn lẻ sang chăm sóc liên tục.

Đội chăm sóc sức khoẻ liên tục gắn với địa bàn dân cư của xã Đất Đỏ thăm khám cho một người dân cao tuổi ngay tại nhà (Ảnh: Sở Y tế TP.HCM).

Mỗi Đội chăm sóc sức khỏe gồm bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, nhân viên y tế công cộng và cộng tác viên sức khỏe cộng đồng.

Đội sẽ theo dõi sức khỏe từng thành viên trong gia đình, lập kế hoạch chăm sóc, hướng dẫn sử dụng thuốc, tư vấn phòng bệnh và kết nối hội chẩn khi cần.

Đội chăm sóc sức khoẻ liên tục gắn với địa bàn dân cư của xã Bắc Tân Uyên đến nhà thăm khám cho người cao tuổi (Ảnh: Sở Y tế TP.HCM).

Hoạt động này nhằm giúp người dân được chăm sóc sức khỏe liên tục, phát hiện sớm các nguy cơ, đồng thời củng cố niềm tin vào y tế cơ sở.

Mô hình này dự kiến sẽ được mở rộng trên toàn TP.HCM trong thời gian tới.