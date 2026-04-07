Đội chăm sóc sức khỏe liên tục đến tận nhà dân ở TP.HCM để thăm khám
VOV.VN - Theo Sở Y tế TP.HCM, từ ngày 7/4/2026, các Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư tại ba xã Hiệp Phước (khu vực huyện Nhà Bè cũ, TP.HCM), Đất Đỏ (khu vực Bà Rịa- Vũng Tàu cũ) và Bắc Tân Uyên (khu vực Bình Dương cũ) chính thức hoạt động.
Sở Y tế TP.HCM cho biết, sáng 7/4, các Đội chăm sóc sức khỏe liên tục đã đi từng nhà dân, đo huyết áp cho người cao tuổi, tư vấn bệnh mạn tính, rà soát nhóm nguy cơ và cập nhật hồ sơ sức khỏe.
Đây là bước đi quan trọng trong việc chuyển y tế cơ sở từ “nơi khám bệnh” sang “nơi quản lý sức khỏe người dân”, từ thụ động sang chủ động, từ dịch vụ đơn lẻ sang chăm sóc liên tục.
Mỗi Đội chăm sóc sức khỏe gồm bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, nhân viên y tế công cộng và cộng tác viên sức khỏe cộng đồng.
Đội sẽ theo dõi sức khỏe từng thành viên trong gia đình, lập kế hoạch chăm sóc, hướng dẫn sử dụng thuốc, tư vấn phòng bệnh và kết nối hội chẩn khi cần.
Hoạt động này nhằm giúp người dân được chăm sóc sức khỏe liên tục, phát hiện sớm các nguy cơ, đồng thời củng cố niềm tin vào y tế cơ sở.
Mô hình này dự kiến sẽ được mở rộng trên toàn TP.HCM trong thời gian tới.