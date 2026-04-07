Đội chăm sóc sức khỏe liên tục đến tận nhà dân ở TP.HCM để thăm khám

Thứ Ba, 17:14, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Sở Y tế TP.HCM, từ ngày 7/4/2026, các Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư tại ba xã Hiệp Phước (khu vực huyện Nhà Bè cũ, TP.HCM), Đất Đỏ (khu vực Bà Rịa- Vũng Tàu cũ) và Bắc Tân Uyên (khu vực Bình Dương cũ) chính thức hoạt động.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, sáng 7/4, các Đội chăm sóc sức khỏe liên tục đã đi từng nhà dân, đo huyết áp cho người cao tuổi, tư vấn bệnh mạn tính, rà soát nhóm nguy cơ và cập nhật hồ sơ sức khỏe.

Đây là bước đi quan trọng trong việc chuyển y tế cơ sở từ “nơi khám bệnh” sang “nơi quản lý sức khỏe người dân”, từ thụ động sang chủ động, từ dịch vụ đơn lẻ sang chăm sóc liên tục.

Đội chăm sóc sức khoẻ liên tục gắn với địa bàn dân cư của xã Đất Đỏ thăm khám cho một người dân cao tuổi ngay tại nhà (Ảnh: Sở Y tế TP.HCM).

Mỗi Đội chăm sóc sức khỏe gồm bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, nhân viên y tế công cộng và cộng tác viên sức khỏe cộng đồng.

Đội sẽ theo dõi sức khỏe từng thành viên trong gia đình, lập kế hoạch chăm sóc, hướng dẫn sử dụng thuốc, tư vấn phòng bệnh và kết nối hội chẩn khi cần.

Đội chăm sóc sức khoẻ liên tục gắn với địa bàn dân cư của xã Bắc Tân Uyên đến nhà thăm khám cho người cao tuổi (Ảnh: Sở Y tế TP.HCM).

Hoạt động này nhằm giúp người dân được chăm sóc sức khỏe liên tục, phát hiện sớm các nguy cơ, đồng thời củng cố niềm tin vào y tế cơ sở.

Mô hình này dự kiến sẽ được mở rộng trên toàn TP.HCM trong thời gian tới.

Kim Dung - CTV Anh Thư/VOV-TP.HCM
Hơn 63% người dân khám tầm soát phát hiện vấn đề sức khỏe
VOV.VN - Hưởng ứng Ngày sức khỏe toàn dân 7/4, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khám tầm soát miễn phí tại các trạm y tế vào ngày 5/4 và ghi nhận hơn 63% người tham gia có vấn đề về sức khỏe.

58 bệnh viện ở TP.HCM đồng loạt về xã, phường khám bệnh miễn phí
VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, hưởng ứng ngày Sức khỏe toàn dân (7/4) năm 2026, TP huy động 58 bệnh viện và trung tâm y tế tổ chức khám sàng lọc, tầm soát bệnh miễn phí tại 64 phường, xã, giúp người dân phát hiện sớm bệnh lý ngay tại nơi cư trú.

Miễn viện phí, khám sức khỏe định kỳ - bước đột phá nhân văn từ Nghị quyết 72
VOV.VN - Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về chăm sóc sức khỏe nhân dân được giới chuyên môn đánh giá là bước đột phá, với những chính sách như khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn dân và ưu đãi đặc thù cho y tế cơ sở, y tế dự phòng.

