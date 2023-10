Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia bắt giữ 7 tàu khai thác thủy sản sai vùng

Trong đêm 10/10 và ngày 11/10, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ vùng biển gần bờ xã Vĩnh Trung, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đội tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia phát hiện, bắt giữ 7 tàu gỗ đang khai thác thủy sản bằng hình thức tận diệt, khai thác thủy sản trái phép.

Các tàu khai thác thủy sản trái phép bị bắt quả tang

Các tàu gồm: QN - 3252TS do Dương Văn Sử (SN: 1962, trú tại Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) làm thuyền trưởng; QN-0405TS do Nguyễn Hoàng Quy (SN 1987) làm thuyền trưởng; QN - 80007TS do Vũ Huy Tuấn (SN 1982) làm thuyền trưởng đang khai thác thủy sản bằng lưới rê; QN - 78004TS do Lê Đồng Phòng (SN 1980) làm thuyền trưởng. Tàu QN - 90736TS do Vũ Thành Long (SN 2000) làm thuyền trưởng, tàu QN - 1055TS do Dương Văn Đại (SN 1993) chủ tàu và Tàu QN - 90435TS do Phạm Tuấn Anh (SN 1999) làm thuyền trưởng.

Hầu hết thuyền trưởng và các thuyền viên đều trú tại Quảng Yên, Quảng Ninh. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia đang hoàn tất hồ sơ, xử lý các tàu theo quy định của pháp luật.

Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Vạn gia bàn giao hai tàu cho UBND thành phố Móng Cái xử lý theo quy định của pháp luật

Cùng ngày đồn biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành ban giao 2 tàu cá BKS HP - 0676TS do Bùi Thế Hướng (SN 1986, trú tại Đồ Sơn - Hải Phòng) làm chủ tàu và tàu cá không biển kiểm soát do ông Trần Văn Bính (SN 1984, trú tại Thủy Nguyên - Hải Phòng) làm chủ cho UBND thành phố Móng Cái xử lý theo quy định.