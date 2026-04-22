Đồng Tháp khẩn trương khắc phục thiệt hại do giông, lốc làm tốc mái 49 căn nhà dân

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã: An Long, Tân Long, Thanh Bình khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp các lực lượng Quân sự, Công an, thanh niên xung kích hỗ trợ người dân khắc phục, sửa chữa nhà ở bị thiệt hại do mưa, giông sớm ổn định cuộc sống; tổ chức dọn dẹp, cắt tỉa cây xanh bị đổ ven đường để giao thông thông suốt, thuận lợi trong việc đi lại qua khu vực.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ người dân bị thiệt hại

Đồng thời, rà soát, lập danh sách đầy đủ các hộ bị ảnh hưởng, phân loại theo mức độ thiệt hại và đối tượng thụ hưởng, rà soát thiệt hại sản xuất nông nghiệp do thiên tai gây ra đảm bảo hỗ trợ kịp thời, đúng quy định; hướng dẫn người dân hoàn chỉnh các thủ tục, đảm bảo điều kiện và quyền lợi khi được nhận hỗ trợ; khuyến khích hộ dân chủ động phối hợp với chính quyền để kê khai, đối chứng thiệt hại.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cũng yêu cầu bộ phận chuyên môn khẩn trương kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại cơ sở vật chất Trường Tiểu học An Phong 1, bố trí nguồn kinh phí phù hợp theo quy định khắc phục, bảo đảm khôi phục hoạt động dạy và học trong thời gian sớm nhất.

Cùng với đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã: An Long, Tân Long, Thanh Bình phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã tổ chức vận động quyên góp, tiếp nhận và phân bổ nguồn lực hợp pháp theo quy định kịp thời hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sớm ổn định đời sống; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1075 ngày 15/4/2026 về chủ động ứng phó với mưa giông, lốc, sét, cây xanh ngã đổ trên đất liền và gió giật mạnh trên biển trong thời kỳ chuyển mùa; không chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống thiên tai; chủ động tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và cung cấp thông tin, cảnh báo kịp thời để người dân nâng cao ý thức và chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Như tin đã đưa, chiều 19/4 trên địa bàn các xã: An Long, Tân Long, Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp có xuất hiện mưa trái mùa kèm theo giông, lốc làm tốc mái 49 căn nhà (xã An Long 26 căn, xã Tân Long 22 căn và Thanh Bình 01 căn) ước thiệt hại ban đầu khoảng 668 triệu đồng; điểm phụ trường Tiểu học An Phong 1 bị tốc mái 5 phòng học, hư bảng tên trường, một số laphong bị rớt, 2 tivi dùng để dạy học bị ướt mưa, ước thiệt hại ban đầu khoảng 150 triệu đồng; một số cây xanh bị gió giật đổ ngã chắn ngang đường ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.