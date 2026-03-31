Hải Phòng: Tiên phong phát động chương trình "Cha – mẹ đỡ đầu" giai đoạn 2026-2031

Cách đây hơn 4 năm, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Hải Phòng phát động chương trình "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương" với thông điệp đầy nhân văn "Không để trẻ em mồ côi nào bị bỏ lại phía sau". Đến nay, chương trình đã vận động, kết nối gần 1.900 trẻ em mồ côi được nhận đỡ đầu, với tổng kinh phí cam kết hỗ trợ trên 22 tỷ đồng.

Từ những bàn tay chở che ấy, nhiều em nhỏ được tiếp tục đến trường, từng bước vượt qua mặc cảm, vươn lên trong học tập, rèn luyện, đạt những thành tích đáng tự hào. Có em đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố, giải Olympic Hóa học của Hội hóa học Việt Nam, có em xuất sắc nhận được học bổng du học Nhật Bản trị giá hàng trăm triệu đồng…

Các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ từ chương trình "Mẹ đỡ đầu", được tiếp thêm nghị lực, đạt thành tích cao trong học tập.

Em Nguyễn Thị Nhung, lớp 10 trường THPT Kinh Môn (TP Hải Phòng) mồ côi bố từ khi học lớp 4. Em rất may mắn và hạnh phúc vì có thêm một người mẹ từ chương trình "Mẹ đỡ đầu", được hỗ trợ về tài chính và là điểm tựa tinh thần, giúp em có thêm động lực cũng như cơ hội để theo đuổi việc học, để sau này có thể giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn giống như mình.

Theo Hội LHPN thành phố Hải Phòng, thành phố hiện có hơn 5.500 trẻ mồ côi, nhiều em mất cả cha lẫn mẹ. Các em cần một người cha đỡ đầu, để đồng hành, định hướng, uốn nắn, dạy các em về kỷ luật, bản lĩnh và cách đứng vững trước những thử thách của cuộc đời. Theo bà Trần Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, trước thực tế đó, Hội LHPN thành phố Hải Phòng tiên phong trong phong trào phụ nữ cả nước phát triển mở rộng quy mô thành Chương trình "Cha – Mẹ đỡ đầu".

"Chương trình "Cha - mẹ đỡ đầu" mong muốn huy động mạnh mẽ hơn sự tham gia của cả nam giới và phụ nữ, của các tập thể, cơ quan, đơn vị trong chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi; khẳng định việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em mồ côi không chỉ là vai trò riêng của phụ nữ mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Các con sẽ có thêm nhiều hơn nữa những vòng tay chở che của cả cha và mẹ; để những mất mát của các con sẽ dần lùi lại phía sau, dành chỗ cho môi trường phát triển toàn diện và trọn vẹn yêu thương", bà Trần Thu Hương cho biết.

Các nhà hảo tâm, tập thể, cá nhân hỗ trợ, đồng hành cùng chương trình "Cha - mẹ đỡ đầu"

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng đánh giá cao việc Hội LHPN thành phố đã chủ động mở rộng quy mô chương trình "Mẹ đỡ đầu" thành "Cha - Mẹ đỡ đầu", qua đó huy động sự tham gia rộng rãi hơn của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Đây không chỉ là hoạt động nhân đạo, từ thiện, mà còn là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội đối với trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ông Lê Tiến Châu đề nghị, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố phải phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh tập thể, đưa chương trình trở thành phong trào xã hội có sức lan tỏa sâu rộng, bền vững. Mục tiêu cao nhất không chỉ là hỗ trợ trước mắt, mà là tạo nền tảng để các em phát triển toàn diện, có tri thức, kỹ năng và niềm tin, vươn lên trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu chúc mừng các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu tại TP Hải Phòng và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cùng với phát động chương trình "Cha - mẹ đỡ đầu'”, Hội LHPN Hải Phòng tổ chức chương trình "Gặp gỡ tháng Ba", qua đó khẳng định những kết quả đạt được của các tầng lớp phụ nữ thành phố nói chung, đội ngũ cán bộ nữ nói riêng.

Đặc biệt, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 vừa qua, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội được bầu tại Hải Phòng đạt 31,58%; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND thành phố đạt 28,2%, tăng 7,34% so với nhiệm kỳ trước. Đây là niềm tự hào, sự khích lệ lớn lao đối với đội ngũ cán bộ nữ nói riêng và đông đảo phụ nữ thành phố nói chung.