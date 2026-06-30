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Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh: Nâng cao hiệu quả chăm lo đối nhóm yếu thế

Thứ Ba, 11:22, 30/06/2026
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VOV.VN - Nhiệm kỳ 2021–2026, các cấp Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần quan trọng vào công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh đã triển khai sâu rộng các phong trào, cuộc vận động lớn như “Tết Nhân ái”, “Tháng Nhân đạo”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” thu hút đông đảo tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia; Nhiều chương trình hỗ trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam, người mù… được thực hiện hiệu quả, góp phần chăm lo thiết thực cho các đối tượng yếu thế. 

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Đáng chú ý, tổ chức Hội tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc sáp nhập, hợp nhất các tổ chức hội không làm gián đoạn hoạt động nhân đạo, mà còn nâng cao chất lượng phục vụ, lấy người dân làm trung tâm; Công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện... luôn vượt chỉ tiêu và từng bước mở rộng sang vận động hiến mô, tạng.

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Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh trong nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, đặc biệt là việc tiên phong sáp nhập các tổ chức hội để cùng chăm lo cho người yếu thế, góp phần xây dựng văn hóa nhân ái trở thành nét đẹp đặc trưng của con người Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới: 

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Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã suy tôn ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

"Điểm nổi bật nhất mà Trung ương Hội đánh giá cao là Quảng Ninh tiên phong trong thực hiện chủ trương của tỉnh ủy về sắp xếp tin gọn, tổ chức hợp nhất các tổ chức có cùng mục tiêu nhân đạo như Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ em một côi; Hội người mù; Hội nạn nhân chất độc da cam - Dioxin; Hội Đông y vào Hội Chữ thập đỏ. Đây không chỉ là sự thay đổi về cơ cấu tổ chức mà là bước chuyển mạnh mẽ về tư duy quản trị, tạo nên một tổ chức nhân đạo thống nhất, đủ năng lực chăm lo toàn diện các nhóm đối tượng yếu thế. Mô hình này đã mở ra một hướng đi mới trong việc tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức nhân đạo trên địa bàn của tỉnh, cung cấp nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu cho Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam" - bà Thảo cho biết thêm.

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Ông Lý Văn Thành được bầu tái cử giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, với tinh thần "Đoàn kết - Nhân ái - Đổi mới - Phát triển bền vững", Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục nỗ lực khẳng định vai trò, vị thế của Hội Chữ thập đỏ trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn mới.

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Quảng Ninh khởi công dự án nhà ở cho thuê đầu tiên

VOV.VN - Ngày 30/6 tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ khởi công dự án nhà ở cho thuê đầu tiên trên địa bàn tại phường Uông Bí. Đây là bước triển khai cụ thể chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nhà ở cho thuê, đồng thời mở thêm cơ hội an cư cho người lao động.

 

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
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