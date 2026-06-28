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Thí điểm đưa vùng nuôi biển thành điểm du lịch trải nghiệm tại Vân Đồn, Quảng Ninh

Chủ Nhật, 06:01, 28/06/2026
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VOV.VN - Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng biển đảo và tạo thêm sinh kế cho người dân, UBND đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành phương án thí điểm phát triển mô hình du lịch sinh thái biển đảo gắn với nuôi trồng thủy sản trong năm 2026.

Theo phương án, mô hình du lịch trải nghiệm sẽ được triển khai tại 16 vùng nuôi nhuyễn thể và cá biển trên địa bàn đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Đến đây, du khách không chỉ tham quan các khu nuôi biển công nghệ cao mà còn có thể trực tiếp thu hoạch thủy sản, trải nghiệm cuộc sống của ngư dân, thưởng thức hải sản ngay trên các nhà bè và tham gia các hoạt động như chèo kayak, chèo SUP hay tắm biển. Một trong những điểm nhấn của chương trình là xây dựng từ 8 - 10 nhà bè kiểu mẫu, được đầu tư đồng bộ, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, từng bước hình thành sản phẩm du lịch xanh gắn với nuôi biển.

Thông qua mô hình này, Vân Đồn hướng tới xây dựng chuỗi giá trị từ nuôi trồng - chế biến - du lịch, phấn đấu nâng giá trị sản xuất thủy sản từ 15 - 17%, đồng thời tạo điều kiện để khoảng 500 - 700 lao động chuyển sang mô hình kinh tế đa ngành, nâng cao thu nhập từ chính lợi thế biển đảo. Để mô hình phát triển bền vững, Vân Đồn đang rà soát, điều chỉnh quy hoạch không gian biển, gắn phát triển du lịch với nuôi biển công nghệ cao và bảo tồn tài nguyên. 

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Vân Đồn thí điểm phát triển du lịch sinh thái biển đảo gắn với nuôi trồng thủy sản tại 16 vùng nuôi nhuyễn thể, cá biển trên địa bàn

Ông Đào Văn Vũ - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn cho biết: “Vân Đồn xác định phát triển kinh tế biển là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng. Chúng tôi phối hợp cùng các cơ quan chức năng để rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Đồn, thì cũng xác định quy hoạch lại không gian biển phù hợp với Quyết định số 80 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, địa phương xác định phát triển đồng thời các khu vực du lịch, dịch vụ chất lượng cao và nuôi biển công nghệ cao, phù hợp với xu thế phát triển trong thời gian tới”.

Với hơn 600 hòn đảo lớn nhỏ, vùng biển rộng khoảng 1.620 km² cùng hệ sinh thái đặc sắc của Vườn quốc gia Bái Tử Long, Vân Đồn có nhiều điều kiện để phát triển du lịch sinh thái biển đảo. Việc thí điểm đưa các vùng nuôi biển trở thành điểm du lịch trải nghiệm không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch mà còn mở thêm hướng phát triển kinh tế cho người dân ven biển, gắn khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

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Vũ Miền - Nhân Duyên/VOV-Đông Bắc
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