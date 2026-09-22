Huế tăng dần lưu lượng điều tiết hồ thủy điện Hương Điền

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 22/9, tại thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, cục bộ có nơi trên 180mm. Ngày và đêm 23/9, khu vực này tiếp tục có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Thủy điện Hương Điền ở thượng nguồn sông Bồ, thành phố Huế điều tiết nước để phòng lũ

Trước diễn biến mưa lớn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Hương Điền vận hành điều tiết hồ qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến, trong khoảng từ 250-500m³/s.

Việc tăng dần lưu lượng bắt đầu từ 16h ngày 22/9 và được điều chỉnh tùy theo lưu lượng nước thực tế về hồ.

Ông Lê Trí Thanh (giữa), Chủ tịch UBND thành phố Huế kiểm tra công tác vận hành hồ chứa thủy điện Hương Điền

Công ty cổ phần thủy điện Hương Điền được yêu cầu thông báo, cảnh báo bằng còi hú và loa phát thanh cho người dân vùng hạ du; theo dõi chặt chẽ lưu lượng nước về hồ, mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc để chủ động phòng tránh ngập lụt.

Chính quyền các xã, phường vùng hạ du hồ Hương Điền được yêu cầu thông báo cho người dân chủ động phòng tránh; nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá trên sông, trừ trường hợp đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Huế tổ chức trực ban, vận hành hệ thống cửa đập, cống, bảo đảm khả năng thoát lũ cho vùng hạ du. Lệnh vận hành điều tiết hồ Hương Điền có hiệu lực từ 11h30 ngày 22/9.