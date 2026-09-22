English
/ TIN 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Huế tăng dần lưu lượng điều tiết hồ thủy điện Hương Điền

Thứ Ba, 15:16, 22/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước dự báo mưa lớn tiếp tục diễn ra, thành phố Huế yêu cầu tăng dần lưu lượng điều tiết hồ thủy điện Hương Điền, nhằm chủ động bảo đảm an toàn đập và vùng hạ du.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 22/9, tại thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, cục bộ có nơi trên 180mm. Ngày và đêm 23/9, khu vực này tiếp tục có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. 

hue tang dan luu luong dieu tiet ho thuy dien huong Dien hinh anh 1
Thủy điện Hương Điền ở thượng nguồn sông Bồ, thành phố Huế  điều tiết nước để phòng lũ

Trước diễn biến mưa lớn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Hương Điền vận hành điều tiết hồ qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến, trong khoảng từ 250-500m³/s. 

Việc tăng dần lưu lượng bắt đầu từ 16h ngày 22/9 và được điều chỉnh tùy theo lưu lượng nước thực tế về hồ.

hue tang dan luu luong dieu tiet ho thuy dien huong Dien hinh anh 2
Ông Lê Trí Thanh (giữa), Chủ tịch UBND thành phố Huế kiểm tra công tác vận hành hồ chứa thủy điện Hương Điền

Công ty cổ phần thủy điện Hương Điền được yêu cầu thông báo, cảnh báo bằng còi hú và loa phát thanh cho người dân vùng hạ du; theo dõi chặt chẽ lưu lượng nước về hồ, mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc để chủ động phòng tránh ngập lụt.

Chính quyền các xã, phường vùng hạ du hồ Hương Điền được yêu cầu thông báo cho người dân chủ động phòng tránh; nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá trên sông, trừ trường hợp đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Huế tổ chức trực ban, vận hành hệ thống cửa đập, cống, bảo đảm khả năng thoát lũ cho vùng hạ du. Lệnh vận hành điều tiết hồ Hương Điền có hiệu lực từ 11h30 ngày 22/9.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Huế tăng lưu lượng điều tiết hồ thủy điện A Lưới và A Lin 3
Huế tăng lưu lượng điều tiết hồ thủy điện A Lưới và A Lin 3

VOV.VN - Đơn vị quản lý 2 hồ thủy điện A Lưới và A Lin 3 thành phố Huế điều chỉnh tăng lưu lượng xả nhằm hạ mực nước, tạo dung tích phòng lũ và bảo đảm an toàn công trình.

Huế tăng lưu lượng điều tiết hồ thủy điện A Lưới và A Lin 3

Huế tăng lưu lượng điều tiết hồ thủy điện A Lưới và A Lin 3

VOV.VN - Đơn vị quản lý 2 hồ thủy điện A Lưới và A Lin 3 thành phố Huế điều chỉnh tăng lưu lượng xả nhằm hạ mực nước, tạo dung tích phòng lũ và bảo đảm an toàn công trình.

Nước sông Cầu tiếp tục lên, Thủy điện Thác Giềng 1 mở cửa xả tràn
Nước sông Cầu tiếp tục lên, Thủy điện Thác Giềng 1 mở cửa xả tràn

VOV.VN - Mực nước sông Cầu đang tiếp tục dâng và dự báo tăng thêm 1-2m trong ngày, đêm 16/7. Nhà máy Thủy điện Thác Giềng 1 đã vận hành mở cửa xả tràn từ 10 giờ sáng với lưu lượng ban đầu khoảng 50m³/s. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Nước sông Cầu tiếp tục lên, Thủy điện Thác Giềng 1 mở cửa xả tràn

Nước sông Cầu tiếp tục lên, Thủy điện Thác Giềng 1 mở cửa xả tràn

VOV.VN - Mực nước sông Cầu đang tiếp tục dâng và dự báo tăng thêm 1-2m trong ngày, đêm 16/7. Nhà máy Thủy điện Thác Giềng 1 đã vận hành mở cửa xả tràn từ 10 giờ sáng với lưu lượng ban đầu khoảng 50m³/s. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Hai nhà máy thủy điện ở Cao Bằng mở cửa xả ứng phó bão số 1
Hai nhà máy thủy điện ở Cao Bằng mở cửa xả ứng phó bão số 1

VOV.VN - Ngày 4/7, hai nhà máy thủy điện Bạch Đằng và Bình Long tại Cao Bằng thông báo chủ động mở cửa van xả điều tiết hồ chứa nhằm ứng phó với bão số 1 (Maysak).

Hai nhà máy thủy điện ở Cao Bằng mở cửa xả ứng phó bão số 1

Hai nhà máy thủy điện ở Cao Bằng mở cửa xả ứng phó bão số 1

VOV.VN - Ngày 4/7, hai nhà máy thủy điện Bạch Đằng và Bình Long tại Cao Bằng thông báo chủ động mở cửa van xả điều tiết hồ chứa nhằm ứng phó với bão số 1 (Maysak).

XÃ HỘI
Tin nóng
PHÁP LUẬT
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục