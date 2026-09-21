English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Huế tăng lưu lượng điều tiết hồ thủy điện A Lưới và A Lin 3

Thứ Hai, 16:02, 21/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đơn vị quản lý 2 hồ thủy điện A Lưới và A Lin 3 thành phố Huế điều chỉnh tăng lưu lượng xả nhằm hạ mực nước, tạo dung tích phòng lũ và bảo đảm an toàn công trình.

Công ty cổ phần Thủy điện Miền Trung cho biết, hồ thủy điện A Lưới, thành phố Huế bắt đầu tăng lưu lượng xả điều tiết từ 10 giờ sáng ngày 21/9. Lưu lượng được điều chỉnh tăng dần, có thể lên tới 1.800 m3/s. Việc điều tiết được thực hiện căn cứ diễn biến thời tiết và các quy trình vận hành liên quan, nhằm hạ mực nước hồ, tạo dung tích phòng lũ trước đợt mưa lớn.

hue tang luu luong dieu tiet ho thuy dien a luoi va a lin 3 hinh anh 1
Hồ thủy điện A Lin 3 tăng dần điều tiết. Ảnh: Văn Trị

Cùng ngày, Công ty cổ phần Thủy điện Trường Phú thông báo điều chỉnh vận hành hồ thủy điện A Lin 3 thuộc cụm hồ A Lin 3 - A Lin B1, lúc 13 giờ ngày 21/9, hồ tăng dần lưu lượng xả điều tiết, có thể lên tới 1.200 m3/s.

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, thành phố Huế tiếp tục có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 50-120 mm, có nơi trên 200 mm.

hue tang luu luong dieu tiet ho thuy dien a luoi va a lin 3 hinh anh 2
Hồ thủy điện A Lin 3. (Ảnh: Văn Trị)

Thông tin về việc điều chỉnh lưu lượng xả đã được các chủ hồ gửi đến Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, các sở, ngành, chính quyền địa phương khu vực hạ du và các đơn vị liên quan để chủ động phương án ứng phó. Các đơn vị quản lý hồ tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, thực hiện vận hành theo quy trình, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sau đợt mưa lớn, Quốc lộ 1A qua thành phố Huế xuất hiện nhiều ổ gà
Sau đợt mưa lớn, Quốc lộ 1A qua thành phố Huế xuất hiện nhiều ổ gà

VOV.VN - Đợt mưa lớn vừa qua, Quốc lộ 1A qua thành phố Huế bị hư hỏng nhiều điểm. Mặt đường bị bong tróc, xuất hiện nhiều ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Một số đoạn nằm trong Dự án sửa chữa mặt đường, thi công năm 2024, hiện vẫn còn thời gian bảo hành nhưng đã hỏng nặng.

Sau đợt mưa lớn, Quốc lộ 1A qua thành phố Huế xuất hiện nhiều ổ gà

Sau đợt mưa lớn, Quốc lộ 1A qua thành phố Huế xuất hiện nhiều ổ gà

VOV.VN - Đợt mưa lớn vừa qua, Quốc lộ 1A qua thành phố Huế bị hư hỏng nhiều điểm. Mặt đường bị bong tróc, xuất hiện nhiều ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Một số đoạn nằm trong Dự án sửa chữa mặt đường, thi công năm 2024, hiện vẫn còn thời gian bảo hành nhưng đã hỏng nặng.

Huế khắc phục hàng chục điểm sạt lở, đường Hồ Chí Minh đã thông trở lại
Huế khắc phục hàng chục điểm sạt lở, đường Hồ Chí Minh đã thông trở lại

VOV.VN - Đến chiều nay (14/9), các điểm sạt lở gây ách tắc trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua thành phố Huế đã được khắc phục, phương tiện tạm thời lưu thông một làn. Mưa lớn đã làm nhiều tuyến giao thông khu vực miền núi tiếp tục xuất hiện sạt lở.

Huế khắc phục hàng chục điểm sạt lở, đường Hồ Chí Minh đã thông trở lại

Huế khắc phục hàng chục điểm sạt lở, đường Hồ Chí Minh đã thông trở lại

VOV.VN - Đến chiều nay (14/9), các điểm sạt lở gây ách tắc trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua thành phố Huế đã được khắc phục, phương tiện tạm thời lưu thông một làn. Mưa lớn đã làm nhiều tuyến giao thông khu vực miền núi tiếp tục xuất hiện sạt lở.

Tạm cấm xe lưu thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khi mưa lớn
Tạm cấm xe lưu thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khi mưa lớn

VOV.VN - Ban Quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn vừa thông báo tạm dừng khai thác cao tốc Cam Lộ - La Sơn khi xảy ra mưa lớn, thời tiết diễn biến phức tạp kể từ ngày 12/9, nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Tạm cấm xe lưu thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khi mưa lớn

Tạm cấm xe lưu thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khi mưa lớn

VOV.VN - Ban Quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn vừa thông báo tạm dừng khai thác cao tốc Cam Lộ - La Sơn khi xảy ra mưa lớn, thời tiết diễn biến phức tạp kể từ ngày 12/9, nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục