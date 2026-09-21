Huế tăng lưu lượng điều tiết hồ thủy điện A Lưới và A Lin 3

Công ty cổ phần Thủy điện Miền Trung cho biết, hồ thủy điện A Lưới, thành phố Huế bắt đầu tăng lưu lượng xả điều tiết từ 10 giờ sáng ngày 21/9. Lưu lượng được điều chỉnh tăng dần, có thể lên tới 1.800 m3/s. Việc điều tiết được thực hiện căn cứ diễn biến thời tiết và các quy trình vận hành liên quan, nhằm hạ mực nước hồ, tạo dung tích phòng lũ trước đợt mưa lớn.

Hồ thủy điện A Lin 3 tăng dần điều tiết. Ảnh: Văn Trị

Cùng ngày, Công ty cổ phần Thủy điện Trường Phú thông báo điều chỉnh vận hành hồ thủy điện A Lin 3 thuộc cụm hồ A Lin 3 - A Lin B1, lúc 13 giờ ngày 21/9, hồ tăng dần lưu lượng xả điều tiết, có thể lên tới 1.200 m3/s.

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, thành phố Huế tiếp tục có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 50-120 mm, có nơi trên 200 mm.

Hồ thủy điện A Lin 3. (Ảnh: Văn Trị)

Thông tin về việc điều chỉnh lưu lượng xả đã được các chủ hồ gửi đến Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, các sở, ngành, chính quyền địa phương khu vực hạ du và các đơn vị liên quan để chủ động phương án ứng phó. Các đơn vị quản lý hồ tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, thực hiện vận hành theo quy trình, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.