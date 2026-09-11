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Nước rút, gần 1.000 học sinh Lâm Đồng vẫn phải nghỉ học

Thứ Sáu, 10:03, 11/09/2026
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VOV.VN - Tại xã Tà Đùng, nước lũ cơ bản rút nhưng nhiều tuyến đường còn ngập, sạt lở, ảnh hưởng việc đi lại của gần 1.000 học sinh.

Ngày 10/9, nước trên địa bàn xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng dâng cao, nhiều tuyến đường bị ngập sâu, chia cắt, chính quyền địa phương đã cho học sinh tại một số điểm trường nghỉ học. Đến sáng nay, mặc dù nước đã cơ bản rút, gần 1.000 học sinh vẫn tiếp tục nghỉ học để đảm bảo an toàn.

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Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa người dân qua khu vực ngập sâu tại xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng.

Hai ngày 9 và 10/9, mưa lớn xảy ra tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, gây ngập lụt, sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân. Thiên tai chưa gây thiệt hại về người, nhưng làm 45 căn nhà bị ảnh hưởng. Trong đó, Bắc Gia Nghĩa có 3 căn nhà bị cháy do sét đánh gây chập điện; Nam Gia Nghĩa có 5 hộ bị ảnh hưởng do ngập. Tại Quảng Sơn, 2 căn nhà trong vùng sạt trượt đã được di dời; Tà Đùng có 35 hộ tại cụm dân cư 14, 16, thôn Đắk R’Măng 1 bị nước vào nhà, gây hư hỏng tài sản.

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Người dân bế trẻ nhỏ vượt qua đoạn đường ngập nước do mưa lớn kéo dài.

Khoảng 14,4 ha cây trồng bị ngập úng tại Quảng Tín, Suối Kiết và Quảng Hòa. Riêng tại Tà Đùng, nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập, địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại.

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Lực lượng công an sử dụng thuyền tiếp cận khu vực ngập sâu, hỗ trợ người dân tại xã Tà Đùng.

Mưa lũ cũng làm sân Trường Tiểu học Suối Kiết ngập từ 30–40cm, đường vào khu vực Suối Lào bị ngập, gây gián đoạn lưu thông. Tại Tà Đùng, 7 điểm trên các tuyến giao thông bị ngập sâu từ 1–3m và xảy ra 5 điểm sạt lở taluy. Nhiều khu vực ven sông, suối, nước lũ dâng từ 1–2m. Thiệt hại ban đầu ước khoảng 3 tỷ đồng.

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Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa xe máy qua điểm ngập sâu, bảo đảm an toàn cho người dân.

Các địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, khơi thông dòng chảy, cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng túc trực tại các điểm ngập, sạt lở để đảm bảo an toàn.

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Người dân xã Gào - Gia Lai bất an vì đất sản xuất bị nứt, sạt sau mưa lũ

VOV.VN - Những trận mưa lớn kéo dài từ đầu tháng 9 đã gây ngập úng, sạt lở cục bộ tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Trong đó, tại xã Gào, nước lũ cuốn trôi cây trồng, phá hỏng ao hồ, làm biến dạng nhiều khu sản xuất ven suối. Người dân không chỉ lo mất mùa trước mắt mà còn có thể mất đất canh tác về lâu dài.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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Người dân xã Gào - Gia Lai bất an vì đất sản xuất bị nứt, sạt sau mưa lũ

Người dân xã Gào - Gia Lai bất an vì đất sản xuất bị nứt, sạt sau mưa lũ

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