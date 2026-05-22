  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Lũ trên sông Thương dâng cao, Bắc Ninh ra công điện khẩn

Thứ Sáu, 14:43, 22/05/2026
VOV.VN - Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh phát lệnh khẩn khi lũ sông Thương (tại trạm Thủy văn Cầu Sơn) báo động 2.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Công điện đến các Sở: Xây dựng, Công thương, Y tế; Ban chỉ huy phòng thủ dân sự các xã Lạng Giang, Kép, Mỹ Thái, Tân Dĩnh, Tiên Lục và Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương về việc phát lệnh báo động số 2 trên sông Thương (tại trạm Thủy văn Cầu Sơn),

Báo động số 2 trên sông Thương

Công điện nêu rõ hồi 13 giờ 40 phút ngày 21 tháng 5 năm 2026 mực nước trên sông Thương tại trạm thủy văn Cầu Sơn ở mức trên báo động 2 (tương ứng mực nước ≥15,00m).

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động số 2 trên sông Thương tại Trạm thủy văn Cầu Sơn và yêu cầu: Ban chỉ huy phòng thủ dân sự các xã trên tổ chức triển khai ngay công tác trực ban, tuần tra, canh gác dọc hai bên tuyến sông, phát hiện và chủ động xử lý, gia cố các điểm sạt lở ảnh hưởng đến an toàn các khu dân cư và các công trình ven sông. Thông báo cho nhân dân và các chủ phương tiện vận tải thủy trên sông biết để chủ động phòng tránh đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Tổ chức thường trực nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo kịp thời về Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh (cơ quan thường trực Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Thủy lợi) để tham mưu chỉ đạo, điều hành.

Công điện cũng được chuyển Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh, các thành viên Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh để phối hợp kịp thời.

Văn Giang/VOV.VN
Tin liên quan

Vải thiều Bắc Ninh thất thu do thời tiết bất lợi, nhiều nhà vườn lao đao

VOV.VN - Do ảnh hưởng của thời tiết bất thường và biến đổi khí hậu, vụ vải thiều năm 2026 tại nhiều vùng trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh rơi vào tình trạng mất mùa nghiêm trọng khi tỷ lệ ra hoa, đậu quả giảm mạnh so với các năm trước, nhiều nhà vườn đứng trước nguy cơ thất thu lớn.

Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng ở vùng cao Bắc Ninh, nhiều thôn bản bị cô lập

VOV.VN - Do ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp nước lũ từ thượng nguồn đổ về, nhiều xã vùng cao ở Bắc Ninh: Đại Sơn, Sa Lý, Tuấn Đạo, Xuân Lương..., bị chia cắt giao thông cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Vải thiều “cháy hàng” trên phiên livestream có Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh tham gia

VOV.VN - Hai phiên livestream bán vải u hồng tại xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh với sự tham gia của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh đã tạo sức hút lớn trên nền tảng số. Chỉ trong vài giờ lên sóng, hơn 31 tấn vải thiều được chốt đơn, thu hút hơn 832.000 lượt xem, có loại vượt 200.000 đồng/kg.

Vụ vải thiều sớm giảm sản lượng nhưng nông dân Bắc Ninh phấn khởi vì giá cao

VOV.VN - Do thời tiết không thuận lợi khiến sản lượng vụ vải thiều sớm năm nay ở Bắc Ninh bị sụt giảm. Tuy nhiên, vải thiều tại xã Nam Dương vẫn ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi chất lượng quả được đánh giá cao, mẫu mã đẹp và giá bán đầu vụ tăng mạnh.

