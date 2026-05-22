Lũ trên sông Thương dâng cao, Bắc Ninh ra công điện khẩn

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Công điện đến các Sở: Xây dựng, Công thương, Y tế; Ban chỉ huy phòng thủ dân sự các xã Lạng Giang, Kép, Mỹ Thái, Tân Dĩnh, Tiên Lục và Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương về việc phát lệnh báo động số 2 trên sông Thương (tại trạm Thủy văn Cầu Sơn),

Công điện nêu rõ hồi 13 giờ 40 phút ngày 21 tháng 5 năm 2026 mực nước trên sông Thương tại trạm thủy văn Cầu Sơn ở mức trên báo động 2 (tương ứng mực nước ≥15,00m).

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động số 2 trên sông Thương tại Trạm thủy văn Cầu Sơn và yêu cầu: Ban chỉ huy phòng thủ dân sự các xã trên tổ chức triển khai ngay công tác trực ban, tuần tra, canh gác dọc hai bên tuyến sông, phát hiện và chủ động xử lý, gia cố các điểm sạt lở ảnh hưởng đến an toàn các khu dân cư và các công trình ven sông. Thông báo cho nhân dân và các chủ phương tiện vận tải thủy trên sông biết để chủ động phòng tránh đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Tổ chức thường trực nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo kịp thời về Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh (cơ quan thường trực Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Thủy lợi) để tham mưu chỉ đạo, điều hành.

Công điện cũng được chuyển Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh, các thành viên Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh để phối hợp kịp thời.