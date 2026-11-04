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Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Thứ Tư, 14:52, 04/11/2026
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VOV.VN - Ngày 4/11 tại Quân khu 2, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ phát động cấp quốc gia Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026...

 

Lễ phát động có sự tham gia của ông Nguyễn Tiến Hải, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trần Văn Bắc, Tư lệnh Quân khu 2 cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, Quân khu 2 và tỉnh Phú Thọ.

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Lễ phát động được tổ chức tại Bộ Tư lệnh Quân khu 2.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được tổ chức hằng năm từ ngày 15/11-15/12. Năm 2026 đánh dấu năm thứ 10 Việt Nam triển khai Tháng hành động, đồng thời là năm bản lề thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

Với chủ đề hướng vào lĩnh vực lao động, sản xuất, tháng hành động năm nay nhấn mạnh yêu cầu phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, bảo đảm cơ hội bình đẳng trong tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội.

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Các đại biểu dự lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Nguyễn Tiến Hải khẳng định, bình đẳng giới vừa là quyền cơ bản của con người, vừa là thước đo tiến bộ xã hội và nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước. Trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, việc thúc đẩy bình đẳng giới càng có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động và sức cạnh tranh quốc gia.

Để tháng hành động đạt hiệu quả thực chất, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện và thực thi hiệu quả chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong chính sách lao động, việc làm, đào tạo và an sinh xã hội. Đồng thời, tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận việc làm chất lượng, kỹ năng số, công nghệ mới, vốn và thị trường; xây dựng môi trường làm việc an toàn, không phân biệt đối xử và quấy rối; Tăng cường phòng ngừa, phát hiện, ứng phó kịp thời với các hình thức bạo lực trên cơ sở giới; phát triển dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bảo đảm an toàn, bảo mật, lấy người bị bạo lực làm trung tâm.

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Ông Nguyễn Tiến Hải, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại lễ phát động.

"Dù là nam hay nữ, mỗi người đều được tôn trọng và có cơ hội phát huy hết năng lực. Từ lễ phát động hôm nay, mỗi cơ quan có thêm một hành động thiết thực, mỗi doanh nghiệp có thêm một cam kết cụ thể, mỗi gia đình có thêm một thay đổi tích cực về bình đẳng giới. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026", Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải nói.

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Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Để hưởng ứng hiệu quả Tháng hành động năm 2026, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp tập trung thực hiện tốt phương châm “Lãnh đạo sát sao - Nhận thức đúng đắn - Hành động thiết thực - Chuyển biến rõ nét”; trong đó, xác định thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và phát triển nguồn nhân lực của từng cơ quan, đơn vị.

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Trao quà tặng người lao động, trí thức trẻ tình nguyện xuất sắc, tiêu biểu trong quân đội.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương đã thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động năm 2026, thể hiện quyết tâm và cam kết chung tay thúc đẩy bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

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Biểu diễn dân vũ hưởng ứng Tháng hành động năm 2026.

Nhân dịp này, Ban tổ chức trao 36 suất quà tặng người lao động, trí thức trẻ tình nguyện xuất sắc, tiêu biểu tại các đơn vị sản xuất, đoàn kinh tế thuộc Quân khu 1, Quân khu 2 và Quân khu 3, nhằm ghi nhận, biểu dương những đóng góp trong lao động, sản xuất, xây dựng quân đội và phát triển đất nước.

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Đắk Lắk phát động chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới trong thời đại số

VOV.VN - Chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới với thông điệp “Hiểu đúng – Làm đúng – Cuộc sống tốt hơn”, hướng đến nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong môi trường số; hỗ trợ phụ nữ, nhất là phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa tiếp cận công nghệ, kỹ năng số và sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả.

Đinh Tuấn-Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc
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