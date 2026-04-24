Đường huyết mạch khu sân bay Tân Sơn Nhất sắp vận hành 3 chiều từ giữa tháng 5

Thứ Sáu, 14:18, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đường Cộng Hòa, tuyến đường huyết mạch gần khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, sắp triển khai phương án tổ chức giao thông 3 chiều từ giữa tháng 5/2026.

Ghi nhận ngày 24/4, trên tuyến đường Cộng Hòa (quận Tân Bình cũ), các công nhân đang tất bật thi công để kịp triển khai phương án tổ chức giao thông 3 chiều vào giữa tháng 5. Dải phân cách cứng ở giữa bằng bê tông và cây xanh được phá bỏ, dự kiến cải tạo thành một làn xe mới rộng khoảng 3 m.

Theo phương án của Sở Xây dựng TP.HCM, đường Cộng Hòa, đoạn từ Trường Chinh đến khu vực Lăng Cha Cả, sẽ được cải tạo, phá dỡ dải phân cách bê tông và bổ sung làn xe ở giữa. Làn này sẽ được điều tiết theo từng thời điểm nhằm tối ưu hóa năng lực khai thác tuyến đường.

Duong huyet mach khu san bay tan son nhat sap van hanh 3 chieu tu giua thang 5 hinh anh 1
Dải phân cách giữa được phá bỏ (ảnh: M.Q)

Cụ thể, vào giờ cao điểm buổi sáng, làn giữa sẽ phục vụ hướng từ An Sương đi vào trung tâm TP.HCM. Ngược lại, vào buổi chiều, làn này sẽ ưu tiên phương tiện từ trung tâm đi về ngã tư An Sương.

Việc linh hoạt điều tiết làn giữa được kỳ vọng sẽ giúp tối ưu hóa khả năng khai thác, góp phần giảm ùn tắc giao thông trên tuyến đường huyết mạch này.

Đường Cộng Hòa (quận Tân Bình cũ) là trục giao thông huyết mạch kết nối khu Tây Bắc với trung tâm TP.HCM và khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện rất cao, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm sáng và chiều.

Từ khi có đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa, áp lực trên đường Cộng Hòa đã giảm, tuy nhiên vẫn thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt khi có sự cố giao thông.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Miễn phí xe buýt - tạo cú hích cho giao thông công cộng TP.HCM

VOV.VN - Giao thông công cộng TP.HCM hiện chỉ đáp ứng khoảng 2% nhu cầu đi lại, thấp hơn nhiều so với các đô thị lớn trong khu vực. Trong bối cảnh áp lực phương tiện cá nhân ngày càng tăng, TP đang "đặt cược" vào metro và chính sách miễn phí xe buýt để tạo cú hích thay đổi thói quen di chuyển.

TP.HCM chỉ đạo thẩm định dự án cầu Phú Mỹ 2 trước 30/4/2026

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng cầu Phú Mỹ 2 theo phương thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao).

TP.HCM khẩn trương lập đề án chuyển xã lên phường gồm 9 bước cụ thể

VOV.VN - UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát tiêu chí, xây dựng đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị, chuyển các xã đủ điều kiện lên phường theo lộ trình 9 bước, trình Chính phủ trước ngày 15/6/2026.

