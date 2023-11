Quảng Bình xử lý trạm trộn bê tông xả khói bụi gây ô nhiễm sau phản ánh của VOV

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành đã nhận khuyết điểm khi để xảy ra sự cố trạm trộn bê tông xi măng thải khói bụi gây ô nhiễm.

Trước đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành đã bị Công an tỉnh Quảng Bình xử phạt 40 triệu đồng về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.

Đến nay, doanh nghiệp này tiếp tục có nhiều hành vi vi phạm. Đó là việc cố tình khai thác, gây ra khói bụi, ảnh hưởng sức khỏe và đời sống của người dân, đặc biệt là gây ô nhiễm môi trường các trường học.

Bụi trắng từ trạm trộn bê tông xi măng thải ra gây ô nhiễm môi trường

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành đề xuất duy trì trạm trộn bê tông xi măng tại khu vực này, đồng thời có các giải pháp khắc phục cụ thể, cam kết bằng văn bản gửi các cấp. Khi được sự đồng ý của các cấp, địa phương thì trạm mới tiếp tục hoạt động trở lại.

Ông Trần Hoàng Tùng, Phụ trách Giải phóng mặt bằng - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành cho biết: “Trước hết, chúng tôi xin lỗi UBND thị xã Ba Đồn, lãnh đạo địa phương, giáo viên, học sinh các trường học và người dân khi để xảy ra sự cố vừa rồi. Sự cố xảy ra tức thời chứ không mang tính thường xuyên và trạm trộn đặt tại vị trí này cũng có những ảnh hưởng về tiếng ồn, khói bụi. Chúng tôi sẽ có những biện pháp cụ thể và sẽ thực hiện ngay, trước khi làm thì chúng tôi sẽ báo cáo với chính quyền địa phương”.

Trước mắt, UBND thị xã Ba Đồn yêu cầu Công ty này tiến hành vệ sinh khuôn viên trường học, môi trường xung quanh, xịt rửa toàn bộ khu vực cây cối, vườn hoa của các nhà trường bị bụi phủ trắng. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ba Đồn, các giáo viên ở trường sẽ giám sát việc làm này. Bên cạnh đó, Công ty phải làm rào chắn khi thi công trong khu dân cư và trường học.

UBND thị xã Ba Đồn yêu cầu đơn vị thi công chấp hành nghiêm túc việc tạm dừng hoạt động trạm trộn bê tông xi măng. Sau khi khắc phục xong sự cố, Công ty cần có sự đánh giá tác động môi trường của cơ quan chuyên môn về hoạt động của trạm trộn trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân xã Quảng Sơn thì mới cho trạm trộn bê tông hoạt động trở lại.

Trạm trộn bê tông bị tạm dừng hoạt động

Cơ quan chức năng xét thấy, khối lượng công việc còn lại không nhiều, Công ty không thể di dời được điểm trạm trộn bê tông để phục vụ thi công tuyến đường tại khu vực này. Do vậy, UBND thị xã Ba Đồn yêu cầu Công ty khắc phục tình trạng ô nhiễm, đảm bảo vận hành an toàn nếu tiếp tục hoạt động tại khu vực này, đảm bảo tiến độ thi công công trình cao tốc Bắc - Nam. Đồng thời, UBND thị xã Ba Đồn cũng mời Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Quảng Bình và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình đến kiểm tra an toàn môi trường, thiết bị vận hành ở trạm trộn bê tông. Nếu 2 đơn vị này chấp thuận thì Công ty được phép vận hành. 2 đơn vị này cũng sẽ có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, xử phạt nếu Công ty xảy ra vi phạm về môi trường khi vận hành.

Ông Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cũng đề nghị Ban Quản lý dự án 6, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động của đơn vị thi công, đảm bảo môi trường cũng như tiến độ thi công đường cao tốc Bắc - Nam theo kế hoạch đề ra.

“Nếu như sắp tới, trạm trộn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành tiếp tục làm ô nhiễm khói bụi thì thị xã Ba Đồn sẽ tham mưu cấp trên gửi văn bản báo cáo với Bộ Giao thông và Vận tải chỉ đạo xử lý trách nhiệm Ban Quản lý dự án 6 trong việc quản lý dự án, gây ảnh hưởng sức khỏe nhân dân. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành nếu không có phương án mà vẫn tiếp tục xảy ra tình trạng này thì sẽ bị xử phạt nghiêm và mất uy tín trong quá trình hoạt động. Đề nghị UBND xã Quảng Sơn tiếp tục vận động bà con tạo điều kiện cho đơn vị thi công, làm sao để đẩy nhanh được tiến độ”.

Trạm trộn bê tông nằm ở vị trí sát trường học, trong khu dân cư

Như VOV đã đưa tin, trạm trộn bê tông xi măng đóng trên địa bàn xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành phục vụ xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025 bị nhân dân địa phương bất bình, phản ứng gay gắt khi xả khói bụi xi măng ra khu vực xung quanh. Tình trạng này gây xáo trộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân, đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực học sinh đang học của 3 trường: mầm non, tiểu học và trung học cơ sở Quảng Sơn.

UBND thị xã Ba Đồn đã có văn bản tạm đình chỉ các hoạt động của trạm trộn bê tông xi măng cho đến khi có phương án đảm bảo an toàn, báo cáo cơ quan chức năng cho phép mới tiếp tục vận hành. Thế nhưng sau đó, công ty này vẫn tiếp tục hoạt động, phát sinh khói, bụi xi măng gây ô nhiễm môi trường.